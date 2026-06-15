Đội tuyển châu Mỹ dự World Cup chỉ có 1 cầu thủ bản địa, 100% quốc tịch Hà Lan

(VTC News) -

Sáng 15/6, đội tuyển Curacao lần đầu tiên ra sân tại World Cup. Trong trận thua 1-7 trước đội tuyển Đức, Curacao có thời điểm thi đấu với đội hình gồm 11 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài (sau khi Tahith Chong rời sân). Đội bóng châu Mỹ trở thành đội tuyển thứ hai làm điều này ở đấu trường World Cup, trước đó là Morocco trong trận hòa Brazil 1-1.

Curacao là đất nước nhỏ bé nhất lịch sử từng có đội tuyển tham dự World Cup. Quốc gia nằm giữa biển Caribe này chỉ có khoảng 158.000 dân, diện tích 443 km², chưa bằng một phần bảy của thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, dù là đội tuyển Curacao, các cầu thủ của nước này lại có hầu hết các cầu thủ sinh ra tại Hà Lan. Danh sách của huấn luyện viên Dick Advocaat chỉ có một trường hợp ngoại lệ là Tahith Chong, cầu thủ sinh tại thủ đô Willemstad của Curacao.

Điều thú vị là ngay cả Tahith Chong ngay khi sinh ra cũng lập tức có quốc tịch Hà Lan. Đó là bởi Curacao là quốc gia cấu thành trong Vương quốc Hà Lan. Do đó, công dân Curacao mặc định có quốc tịch Hà Lan (nhưng có một số khác biệt về quyền và thủ tục trong một số công việc pháp lý).

Tất cả các cầu thủ của Curacao đều chưa từng thi đấu cho câu lạc bộ nào trong nước cũng như sinh sống lâu dài tại đảo quốc này.

Tahith Chong (thứ hai từ trái sang) là cầu thủ bản địa duy nhất trong đội hình Curacao tham dự World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Từ năm 2010, Curacao trở thành quốc gia tự trị thuộc Vương quốc Hà Lan sau cuộc trưng cầu dân ý. Mối liên kết lịch sử kéo dài cũng hình thành một cộng đồng người gốc Curacao đông đảo sinh sống tại xứ sở hoa tulip.

Nhiều cầu thủ có gốc gác Curacao đã lựa chọn đại diện cho quê hương của gia đình thay vì cạnh tranh vị trí trong một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới. Chính sách thu hút các cầu thủ gốc Curacao đã góp phần nâng cao đáng kể sức cạnh tranh của đội tuyển trong hơn một thập kỷ qua.

Trong danh sách đội tuyển nước này tham dự World Cup 2026 có nhiều cái tên từng trưởng thành từ các lò đào tạo danh tiếng của Hà Lan. Những tên tuổi lừng danh của bóng đá Hà Lan như Patrick Kluivert, người có mẹ là người gốc Curacao, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển bóng đá của nước này.

Chính vị huấn luyện viên từng dẫn dắt đội tuyển Indonesia là người đầu tiên thực hiện chính sách kêu gọi cầu thủ Hà Lan gốc Curacao (theo dòng dõi gia đình) cống hiến cho đội bóng ở vùng Caribe.