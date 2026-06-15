(VTC News) -

“Lương bao nhiêu một tháng?” có lẽ là câu hỏi được nhiều học sinh, sinh viên quan tâm nhất khi chọn ngành nghề. Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh chóng, không ít người trẻ mong muốn tìm được công việc vừa có cơ hội phát triển lâu dài, vừa mang lại thu nhập cao để sớm ổn định cuộc sống.

Thực tế, mức thu nhập 100 triệu đồng/tháng không còn là con số quá xa vời nếu lựa chọn đúng ngành nghề, có năng lực chuyên môn tốt và tích lũy đủ kinh nghiệm. Hiện nay, nhiều lĩnh vực đang “khát” nhân lực chất lượng cao và sẵn sàng trả mức lương hấp dẫn để thu hút nhân tài.

Học ngành gì để có thu nhập 100 triệu đồng/tháng? (Ảnh minh họa)

Vậy học ngành gì để có cơ hội đạt thu nhập hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng? Dưới đây là những ngành nghề nổi bật đang được đánh giá có tiềm năng thu nhập cao mà bạn có thể tham khảo.

Phi công

Phi công được xem là một trong những nghề có mức thu nhập cao hàng đầu hiện nay. Theo Aviation A2Z (chuyên trang tin tức và phân tích chuyên sâu về ngành hàng không), mức lương phi công Vietnam Airlines dao động từ 10.000 đến 18.000 USD (263 - 473 triệu đồng) mỗi tháng hoặc từ 120.000 đến 216.000 USD (3,15 - 5,6 tỷ) mỗi năm.

Con số này tùy thuộc vào thâm niên và kinh nghiệm trong hãng hàng không, cùng đó còn xét đến đánh giá và tiền thưởng tùy thuộc vào hiệu suất của cá nhân cũng như của công ty.

Nếu muốn theo đuổi nghề phi công, thí sinh có thể tìm hiểu chương trình đào tạo của Công ty Cổ phần Đào tạo Bay Việt - đơn vị trực thuộc Vietnam Airlines và cũng là nơi được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn đào tạo phi công cơ bản trong nước.

Khoa học máy tính

Trong thời đại công nghệ số, Khoa học máy tính là ngành học có nhu cầu tuyển dụng rất lớn cùng mức lương hấp dẫn. Đây là lĩnh vực nghiên cứu về hệ thống máy tính, dữ liệu, thuật toán và ứng dụng công nghệ để giải quyết các bài toán thực tế.

Theo Vietnamworks (Trang tuyển dụng hàng đầu tại Việt Nam), mức lương là một trong những yếu tố hấp dẫn nhất của ngành Khoa học máy tính. Do nhu cầu nhân lực chất lượng cao luôn lớn hơn nguồn cung, mức lương của ngành khoa học máy tính rất cạnh tranh và tăng trưởng nhanh theo kinh nghiệm và kỹ năng.

Đối với vị trí thực tập sinh mới ra trường có mức lương dao động từ 8 - 15 triệu đồng/tháng. Nhân viên có kinh nghiệm 1–3 năm từ 15 - 30 triệu đồng. Nhân viên có kinh nghiệm trên 3–5 năm từ 30 - 60 triệu đồng. Trưởng nhóm / Quản lý / Chuyên gia (Team Lead/Manager) có mức lương khủng tới 60 - trên 100 triệu đồng.

Nếu yêu thích lĩnh vực này, thí sinh có thể tham khảo các trường đào tạo như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hay Đại học Công nghiệp TP.HCM.

Logistics

Logistics cũng là ngành nghề đang có tốc độ phát triển mạnh tại Việt Nam nhờ sự bùng nổ của thương mại điện tử và xuất nhập khẩu. Ngành này có nhiều vị trí công việc với mức lương hấp dẫn, đặc biệt ở cấp quản lý hoặc kinh doanh quốc tế.

Theo báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), tốc độ tăng trưởng của ngành Logistics tại Việt Nam duy trì mức 14% – 16%/năm, với quy mô ước tính khoảng 40 - 42 tỷ USD. Điều này cho thấy nhu cầu nhân lực trong ngành ngày càng cao, mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho những bạn trẻ có đam mê với lĩnh vực này.

Ngành Logistics có mức thu nhập hấp dẫn, thăng tiến rõ ràng, mức lương trung bình trong ngành tăng theo kinh nghiệm:

7 – 10 triệu đồng/tháng cho sinh viên mới tốt nghiệp.

12 – 20 triệu đồng/tháng sau 2 – 3 năm kinh nghiệm.

30 – 50 triệu đồng/tháng cho quản lý cấp trung.

80 – 100 triệu đồng/tháng cho chuyên gia cao cấp tại tập đoàn đa quốc gia.

Một số trường đào tạo ngành Logistics gồm: Đại học Thương mại, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM.

Lập trình viên

Lập trình viên tiếp tục là nghề được nhiều bạn trẻ lựa chọn nhờ cơ hội việc làm rộng mở và mức thu nhập tăng trưởng nhanh theo năng lực.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, công nghệ thông tin sẽ tiếp tục là nhóm ngành phát triển mạnh trong tương lai. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng lập trình viên cũng ngày càng tăng cao.

Ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong nước, nhiều lập trình viên còn có cơ hội làm việc tại tập đoàn nước ngoài hoặc làm việc từ xa cho doanh nghiệp quốc tế với mức thu nhập khoảng 2.500 USD/tháng, tương đương gần 60 triệu đồng, thậm chí cao hơn nếu có chuyên môn tốt.

Những bạn yêu thích ngành này có thể tham khảo chương trình đào tạo Công nghệ thông tin tại: Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Đại học Kinh tế TP.HCM hay Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Ngoài những ngành nghề kể trên, một số lĩnh vực khác cũng được đánh giá có mức thu nhập hấp dẫn hơn mặt bằng chung như: Truyền thông - Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị nhân sự, Tiếp viên hàng không hay Hướng dẫn viên du lịch.