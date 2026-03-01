Kết quả Arsenal vs Chelsea, vòng 28 giải Ngoại Hạng Anh mới nhất

(VTC News) -

Arsenal 2-1 Chelsea Saliba 21' 45+2' Hincapie (PL) Timber 66'

Đêm 1/3, Arsenal giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Chelsea trên sân Emirates (London, Anh) ở vòng 28 giải Ngoại Hạng Anh. Cả 3 bàn thắng của trận đấu đều là hậu vệ Arsenal đánh đầu trong tình huống phạt góc.

Arsenal và Chelsea tạo ra trận đấu nhàm chán, không có nhiều pha bóng hay. Tổng số cú sút trúng đích của 2 đội trong trận đấu chỉ là 8 lần.

Dù phải làm khách trên sân của đội đầu bảng, Chelsea tạo ra thế trận không tồi với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 59%. Dù vậy, Arsenal là đội ghi bàn trước.

Những tình huống phạt góc định đoạt trận đấu giữa Arsenal và Chelsea. (Ảnh: Reuters)

Đội chủ nhà vượt lên với dấu ấn của 2 trung vệ trong tình huống phạt góc lộn xộn trước khung thành đối phương. Gabriel Magalhaes kiến tạo cho William Saliba đánh đầu mở tỷ số.

Tuy nhiên, ngay trước khi hiệp một khép lại, Chelsea có bàn gỡ hòa cũng từ tình huống đá phạt góc. Piero Hincapie đánh đầu phản lưới.

Kịch bản hiệp 2 không có nhiều thay đổi. Chelsea duy trì thế trận giằng co với Arsenal, thậm chí có phần lấn lướt. Trận đấu chỉ hấp dẫn hơn sau khi đội chủ nhà nâng tỷ số lên 2-1. Lần này, Declan Rice đá phạt góc cho Jurrien Timber đánh đầu ghi bàn.

Chelsea cố gắng dồn ép. Điều này tạo cơ hội cho Arsenal thực hiện những pha phản công. Dù không ghi bàn, "Pháo thủ" vẫn kiếm được lợi thế khi buộc Pedro Neto bị truất quyền thi đấu vì thẻ vàng thứ hai sau pha truy cản Gabriel Martinelli.

Trong thế thiếu người, Chelsea vẫn chơi "tất tay" và tạo ra những phút cuối căng thẳng. Đội khách đưa bóng vào lưới sau pha dứt điểm của Liam Delap nhưng Joao Pedro bị phạt việt vị trước đó. Thủ môn David Raya cũng có 1 pha bay người cản phá xuất sắc để cứu thua cho đội chủ nhà.

Arsenal hóa giải được những pha tấn công còn lại của Chelsea để giữ 3 điểm. Chiến thắng này giúp đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng (hơn Man City 5 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận).

Số liệu thống kê trận Arsenal 2-1 Chelsea.

Đội hình Arsenal vs Chelsea

Arsenal: David Raya (1), Piero Hincapie (5), Gabriel Magalhaes (6), Wiliam Saliba (2), Jurrien Timber (12), Declan Rice (41), Martin Zubimendi (36), Leandro Trossard (19), Eberechi Eze (10), Bukayo Saka (7), Viktor Gyokeres (14).

Chelsea: Robert Sanchez (1), Jorrel Hato (21), Trevoh Chalobah (23), Mamadou Sarr (19), Reece James (24), Andrey Santos (17), Moises Caicedo (25), Pedro Neto (7), Enzo Fernandez (8), Cole Palmer (10), Joao Pedro (20).