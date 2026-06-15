Thức khuya xem bóng đá ảnh hưởng đến gan thế nào?

(VTC News) -

Những trận bóng đá diễn ra lúc nửa đêm đang trở thành thói quen của nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây cũng là khoảng thời gian quan trọng để gan thực hiện các chức năng thải độc và chuyển hóa, nên việc thức khuya kéo dài có thể gây nhiều ảnh hưởng bất lợi cho sức khỏe.

BS.CKI Hoàng Đình Thành, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết theo nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể, từ 23h đến 1h sáng là giai đoạn gan tăng cường loại bỏ các chất cặn bã, độc tố và xử lý các sản phẩm chuyển hóa phát sinh trong ngày.

Đồng thời, gan sử dụng nguồn dinh dưỡng được hấp thu từ thức ăn để thực hiện hàng loạt hoạt động chuyển hóa quan trọng, góp phần duy trì sự ổn định của cơ thể.

Từ 1h đến 3h sáng, hệ thống gan mật tiếp tục tham gia xử lý chất béo, cholesterol và các thành phần dinh dưỡng khác trong thức ăn. Những quá trình này diễn ra hiệu quả nhất khi cơ thể đang ở trạng thái ngủ sâu.

Thức khuya theo dõi các trận cầu nửa đêm không chỉ làm rối loạn giấc ngủ mà còn khiến gan phải hoạt động quá sức.

Theo bác sĩ Thành, nếu vẫn thức trong khung giờ từ 23h đến 3h sáng, gan phải hoạt động trong điều kiện cơ thể chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, lâu dài có thể làm giảm khả năng phục hồi và tăng gánh nặng cho cơ quan này.

Đây cũng là lý do nhiều người sau những đợt thức xuyên đêm xem bóng đá thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải hoặc suy giảm thể lực dù không mắc bệnh lý rõ ràng.

Để bảo vệ gan trong mùa bóng đá, bác sĩ khuyến cáo người hâm mộ nên chọn lọc những trận đấu thực sự quan tâm thay vì thức khuya liên tục nhiều ngày. Đặc biệt, cần tránh tình trạng vừa thức đêm vừa sử dụng rượu bia, thức ăn nhiều dầu mỡ bởi đây là sự kết hợp khiến gan phải chịu áp lực lớn hơn.

Những món ăn nhẹ dễ tiêu hóa như trái cây, sữa chua, trứng luộc, ngũ cốc nguyên cám hoặc các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt bí được xem là lựa chọn phù hợp hơn khi theo dõi bóng đá vào ban đêm.

Các chuyên gia cũng lưu ý giấc ngủ chất lượng vẫn là yếu tố quan trọng nhất để duy trì sức khỏe gan. Người trưởng thành nên lên giường trước 22h để cơ thể có thể bước vào giai đoạn ngủ sâu trong khoảng từ 23h đến 3h sáng.

Trong trường hợp đi ngủ muộn và khó chợp mắt do đã quá giờ nghỉ ngơi thông thường, có thể ngâm chân bằng nước ấm hoặc uống một ly sữa ấm để thư giãn. Nếu điều kiện cho phép, nên ngủ bù vào ngày hôm sau nhằm hỗ trợ cơ thể phục hồi năng lượng.

Sau những buổi thức khuya kèm sử dụng nhiều bia rượu, việc bổ sung đủ nước cũng rất cần thiết. Bác sĩ khuyến nghị mỗi người nên uống tối thiểu khoảng 2 lít nước mỗi ngày để hỗ trợ quá trình đào thải cồn và giảm áp lực cho gan.

Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng lành mạnh cần được duy trì lâu dài chứ không chỉ trong mùa bóng đá. Việc tăng cường rau xanh, chất xơ, vitamin, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, chất béo bão hòa, đường, muối và rượu bia sẽ giúp gan hoạt động hiệu quả hơn.

Kết hợp dinh dưỡng hợp lý với vận động thường xuyên còn góp phần kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ - một trong những bệnh lý gan phổ biến hiện nay.

Theo bác sĩ Thành, gan đảm nhận hơn 500 chức năng khác nhau trong cơ thể và có khả năng bù trừ rất lớn. Thậm chí, một lá gan khỏe mạnh vẫn có thể duy trì hoạt động sống bình thường dù mất đi phần lớn thể tích.

Chính vì khả năng "chịu đựng" đặc biệt này, nhiều bệnh lý gan tiến triển âm thầm trong thời gian dài mà không gây triệu chứng rõ rệt. Khi các dấu hiệu xuất hiện, tổn thương gan thường đã ở giai đoạn nặng hơn.

Do đó, việc duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế thức khuya kéo dài và theo dõi các dấu hiệu bất thường của cơ thể là những cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ gan và sức khỏe tổng thể.