Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng chính thức được Bộ Y tế cấp phép hoạt động

(VTC News) -

Sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và thực tiễn lâm sàng

Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (tiền thân là Bệnh viện Vạn Phúc) là sự khẳng định cho chiến lược đầu tư trọng tâm vào khối ngành Khoa học sức khỏe và các khối ngành ứng dụng khác bao gồm: Kinh doanh – Công nghệ - Xã hội theo định hướng sức khỏe của HIU.

Tại đây, môi trường lâm sàng và các quy trình y tế thực tế đóng vai trò như một "giảng đường thứ hai", nơi sinh viên chuyển hóa lý thuyết thành năng lực thực hành.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng sẽ có diện mạo mới thay cho tiền thân trước đó là Bệnh viện Vạn Phúc.

Điểm đặc biệt của mô hình này là sự kết nối trực tiếp về mặt quản lý và chuyên môn. GS.TS.BSCKII Phạm Văn Lình hiện đảm nhiệm song song hai vai trò: Hiệu trưởng HIU và Giám đốc Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

“Có bệnh viện riêng trong hệ thống, sinh viên được rèn luyện tác phong y khoa chuẩn mực và thấu hiểu trách nhiệm với người bệnh ngay từ những năm đầu. Đây là nền tảng cốt lõi để đào tạo ra những cán bộ y tế giỏi chuyên môn, vững y đức”, ông cho hay.

Để chuẩn bị cho việc vận hành chuyên nghiệp, HIU đã tổ chức các tọa đàm tham vấn chuyên môn với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành từ các bệnh viện lớn của TP.HCM, miền Trung và Tây Nam Bộ.

Nhiều nội dung thực tiễn đã được đóng góp nhằm mở ra nhiều góc nhìn chuyên sâu cho sự phát triển của một bệnh viện đại học, như: cách kết nối giữa nhà trường - bệnh viện - giảng viên - bác sĩ và sinh viên; cơ chế phát triển chuyên khoa sâu; hoạt động đào tạo liên tục, nghiên cứu khoa học và hợp tác chuyên môn…

PGS.TS. Lê Đình Khánh - Chủ tịch Hội Thận tiết niệu Việt Nam - tham gia tại tọa đàm Bệnh viện ĐHQT Hồng Bàng.

Các ý kiến từ đội ngũ chuyên gia không chỉ là cơ sở để bệnh viện nâng cao năng lực phục vụ người bệnh, mà còn giúp HIU thiết lập vận hành hiệu quả trong hệ sinh thái Trường – Viện. Điều này đảm bảo rằng mỗi quy trình điều trị tại bệnh viện đều mang tính sư phạm và đạt chuẩn y khoa cao nhất.

Bệnh viện hiện đại tại cửa ngõ thành phố

Sự hiện diện của bệnh viện giúp HIU chủ động hoàn toàn trong việc phối hợp giữa giảng đường, phòng thực hành và môi trường lâm sàng và là lợi thế đặc biệt cho sinh viên các ngành: Y khoa, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền, Dược học, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Chẩn đoán hình ảnh, Phục hồi chức năng, Dinh dưỡng…

Tại đây, sinh viên không chỉ quan sát cách một cơ sở y tế vận hành mà còn được trực tiếp rèn luyện kỷ luật nghề nghiệp, văn hóa an toàn người bệnh và tinh thần phối hợp liên chuyên khoa. Những giá trị này giúp sinh viên HIU có sự tự tin và khả năng thích ứng cao với môi trường áp lực thực tế sau khi tốt nghiệp.

Môi trường lâm sàng thực tế tại bệnh viện giúp sinh viên khối ngành sức khỏe HIU sớm tiếp cận quy trình chuyên môn, rèn luyện kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tọa lạc tại Khu đô thị Vạn Phúc, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng được thiết kế theo tiêu chuẩn FGI của Mỹ, sở hữu vị trí kết nối thuận tiện với các quận trung tâm và khu vực lân cận. Với tổng diện tích sàn khoảng 40.000 m² và quy mô 350 giường bệnh, bệnh viện được đầu tư đồng bộ theo mô hình đa khoa.

Hệ thống hạ tầng bao gồm đầy đủ các khối: Khám và điều trị; Khối hỗ trợ chuyên sâu, cùng các khu nội trú và hệ thống phòng phẫu thuật hiện đại, di chuyển 1 chiều.

Đây không chỉ là nơi phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân với 15 khoa lâm sàng, cận lâm sàng, đặc biệt đầu tư mũi nhọn vào: Ngoại thần kinh, chấn thương chỉnh hình, Ung bướu, Sản – Nhi, Thẩm mỹ, Phục hồi chức năng – YHCT, Dinh dưỡng… mà còn là "trung tâm nghiên cứu" hiện đại để giảng viên và sinh viên HIU thực hiện các đề tài khoa học, phát triển kỹ thuật y học mới.

Tọa lạc tại Khu đô thị Vạn Phúc, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng được thiết kế theo tiêu chuẩn FGI của Mỹ và tạo không gian mở tại các khu khám chữa bệnh, nhà thuốc.

Đối với thí sinh và phụ huynh trong mùa tuyển sinh 2026, việc HIU chính thức vận hành bệnh viện riêng là một điểm cộng rất lớn. Bệnh viện không chỉ là nơi chăm lo sức khỏe nội trú, ngoại trú cho toàn thể người học (áp dụng BHYT) mà còn cung cấp môi trường đào tạo có giám sát bài bản và hiện đại.

Đặc biệt, sinh viên có thể tiếp tục học sau đại học ngay trong hệ sinh thái đào tạo – điều trị – nghiên cứu thống nhất, đồng thời mở ra cơ hội việc làm rõ ràng khi bệnh viện ưu tiên tuyển dụng cựu sinh viên đã được đào tạo và thích nghi sẵn với hệ thống.

Với định hướng "Lấy người học làm trung tâm, lấy người bệnh làm mục tiêu phục vụ", Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong việc nâng cấp toàn diện chất lượng đào tạo, bao gồm việc trực tiếp nâng cao năng lực nghề nghiệp và tính cạnh tranh của sinh viên sau tốt nghiệp.