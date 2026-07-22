6 tháng, TP.HCM có 5 dự án nhà ở xã hội được giải ngân 616 tỷ đồng

Ngày 22/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn TP.HCM 6 tháng đầu năm.
Theo NHNN chi nhánh KV2, trong 6 tháng, Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ tại địa bàn TP.HCM đã có nhiều kết quả tích cực.
Cụ thể, đối với chủ đầu tư, địa bàn TP.HCM có 6 dự án được cam kết cho vay theo chương trình này với tổng hạn mức hơn 2.200 tỷ đồng. Tính đến nay đã có 5 dự án được giải ngân với doanh số giải ngân lũy kế là gần 616 tỷ đồng, dư nợ gần 512 tỷ đồng.
Đối với khách hàng cá nhân, có 173 khách hàng được giải ngân với doanh số giải ngân đạt gần 112 tỷ đồng, dư nợ gần 110 tỷ đồng.
Cũng theo NHNN chi nhánh KV2, tính đến 30/6, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn TP.HCM đạt 26.700 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cuối năm 2025 với gần 379.000 khách hàng còn dư nợ.
Dư nợ tín dụng trong Khu công nghiệp - Khu chế xuất trên địa bàn TP.HCM tính đến cuối tháng 6 đạt hơn 325.000 tỷ đồng, tăng 1,52% so với hồi cuối tháng 5.
Đối với chương trình bình ổn thị trường, doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng 6/2026 tại TP.HCM đạt hơn 12.700 tỷ đồng. Dư nợ đạt 7.650 tỷ đồng, với tổng số doanh nghiệp tham gia chương trình là 30 doanh nghiệp.
Thống kê của NHNN chi nhánh KV2 cho thấy, dư nợ tín dụng đối với 5 ngành, lĩnh vực ưu tiên tại TP.HCM như sau: cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 604.000 tỷ đồng; cho vay xuất khẩu đạt 303.000 tỷ đồng; cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 151.000 tỷ đồng và cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 4.800 tỷ đồng.
Tại TP.HCM, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 8,55%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 967.000 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 52.000 tỷ đồng, tương đương 35% kế hoạch vốn Thủ tướng giao.
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