Quy định mới về những điều đảng viên không được làm khác gì với quy định trước đây?

(VTC News) -

Ngày 26/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng ký ban hành Quy định 207 về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII).

Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3. (Ảnh: TTXVN)

Quy định mới kế thừa kết cấu, bố cục và số lượng 19 điều đảng viên không được làm như Quy định 37/2021, nhưng đã điều chỉnh, bổ sung nhiều nội dung và cập nhật cách diễn đạt cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Điều 1: Quy định 207 điều chỉnh so với Quy định 37 và nêu rõ đảng viên không được “Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm những việc mà pháp luật không cho phép”.

Điều 2: Quy định mới mở rộng phạm vi cấm đảng viên tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép sang cả các tổ chức tôn giáo, tổ chức nước ngoài.

Điều 3, Bổ sung thêm quy định cấm đảng viên phản bác, phủ định, xuyên tạc lý luận về đường lối đổi mới. Bên cạnh đó là không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; “lợi ích nhóm”, cục bộ, “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, lạm quyền, quan liêu, xa rời quần chúng.

Điều 4: Bổ sung “dữ liệu” vào cấm cung cấp, làm lộ bên cạnh thông tin và tài liệu.

Điều 5: Quy định 207 bổ sung quy định đảng viên không được “Trực tiếp hoặc cổ xuý cho tổ chức, cá nhân sáng tác, sản xuất, xuất bản, tàng trữ, phát hành, phát tán các sản phẩm văn hoá, tác phẩm văn học, nghệ thuật không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ”.

Đi kèm đó là bổ sung việc cấm đảng viên “sử dụng hạ tầng internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật”.

Điều 6: Bổ sung hành vi “mua chuộc, đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo…”, đồng thời mở rộng phạm vi bảo vệ, không chỉ đối với “người tố cáo” như Quy định 37/2021, mà còn bổ sung “người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, người thân của họ”.

Điều 9: Ngoài cấm đảng viên kê khai tài sản không trung thực đã bổ sung việc “giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập có biến động không trung thực”.

Điều 10: Ban Chấp hành Trung ương bổ sung nội dung đảng viên không được làm “Thực hiện huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực thiếu minh bạch, không đúng với chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” và đặc biệt là hành vi “Thiết kế tiêu chí, điều kiện mang tính riêng biệt nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn lực gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng”.

Điều 11: Bổ sung những hành vi phù hợp thực tiễn vận hành bộ máy hiện nay, đó là đảng viên không được “Nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính”; “Né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, không làm, làm việc cầm chừng, chậm trễ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Quy định mới cũng quy định rõ đảng viên không được “Biết mà không báo cáo, không xử lý hoặc không chỉ đạo xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; “Can thiệp, tác động hoặc để người thân thích, người khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình để trục lợi…”.

Đáng chú ý, Quy định mới cũng nêu rõ đảng viên không được “Lợi dụng cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù; chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Điều 12: Mở rộng và chi tiết hóa các hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động dưới mọi hình thức đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được tiếp nhận, tuyển dụng, xếp ngạch, đánh giá, quy hoạch, chỉ định, điều động, biệt phái, bố trí công việc khác, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề cử, ứng cử, tái cử, khen thưởng, phong, thăng quân hàm, phong tặng danh hiệu, đi nước ngoài, quan hệ, làm việc với cá nhân, tổ chức nước ngoài, thực hiện trọng dụng nhân tài, hưởng chế độ, chính sách cán bộ trái quy định.

Đồng thời, bổ sung cấm hành vi lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào vị trí có quyền phân bổ nguồn lực.

Ngoài ra, Quy định mới bổ sung một số nội dung đảng viên không được làm như: “trốn thuế”, “lừa đảo” (tại Điều 13); “tẩu tán tài sản, hợp thức hóa sai phạm” (tại Điều 15); “không chấp hành kết luận, quyết định của cơ quan có thẩm quyền” (tại Điều 17) để phù hợp với các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các quy định của Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Quy định 207 cũng bổ sung nội dung đảng viên không được lợi dụng “cơ chế, chính sách dân tộc” để trục lợi cũng như “thực hiện hành vi trái đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật” tại Điều 19.