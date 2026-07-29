Bùi Vĩ Hào lại chấn thương nặng

(VTC News) -

Ngày 29/7, câu lạc bộ Becamex TP.HCM thông báo tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã gặp chấn thương nghiêm trọng sau buổi tập cuối tuần qua. Theo kết quả thăm khám ban đầu, chân sút 23 tuổi gặp chấn thương nặng ở đầu gối trái. Anh nhiều khả năng sẽ phải trải qua ca phẫu thuật và nghỉ thi đấu trong thời gian dài.

Sự nghiệp của Bùi Vĩ Hào trong 2 năm qua bị gián đoạn đáng kể do chấn thương. Cầu thủ này từng góp mặt trong đội hình giành chức vô địch ASEAN Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam, thậm chí được huấn luyện viên Kim Sang-sik tin tưởng trao suất đá chính ở một số trận quan trọng. Năm 2025, Vĩ Hào bị gãy xương, phải nghỉ thi đấu 8 tháng, bỏ lỡ SEA Games 33 và giải U23 châu Á.

Bùi Vĩ Hào lại chấn thương dài hạn.

Chấn thương của Vĩ Hào ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch nhân sự của huấn luyện viên Gerard Albadalejo. Bên cạnh ngoại binh Daniel Dos Anjos, chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson và Nguyễn Trần Việt Cường, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn cần ít nhất 2 phương án khác để đảm bảo chiều sâu đội hình.

Trong bối cảnh đó, Hà Đức Chinh trở thành lựa chọn thay thế. Dù không còn duy trì phong độ đỉnh cao như những mùa giải trước, tiền đạo 29 tuổi vẫn sở hữu vốn kinh nghiệm đáng kể sau nhiều năm thi đấu tại V-League cũng như khoác áo đội tuyển quốc gia.

Theo đánh giá của ban huấn luyện, Đức Chinh không chỉ là phương án xoay tua hợp lý mà còn có thể mang đến phương án chiến thuật khác biệt trên hàng công. Sự góp mặt của tiền đạo đến từ Phú Thọ được kỳ vọng sẽ giảm áp lực ghi bàn cho các đồng đội, đồng thời giúp Becamex TP.HCM có thêm lựa chọn trong mục tiêu cạnh tranh tại V-League 2 và Cúp Quốc gia mùa giải 2026-2027.

Theo Becamex TP.HCM, việc tìm kiếm một tiền đạo nội chất lượng ở thời điểm hiện tại không phải nhiệm vụ đơn giản. Phần lớn những chân sút giàu kinh nghiệm đều đã ổn định bến đỗ, khiến thị trường chuyển nhượng trở nên khan hiếm. Vì vậy, phương án đưa Hà Đức Chinh trở lại khoác áo Becamex TP.HCM được xem là giải pháp khả thi cả về chuyên môn lẫn thực tế.

HLV Gerard Albadalejo đã theo dõi Đức Chinh trong vài mùa giải gần đây và nắm rõ những khó khăn mà tiền đạo quê Phú Thọ gặp phải, đặc biệt là áp lực về khả năng ghi bàn. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng dành nhiều thời gian trao đổi trực tiếp với học trò nhằm giúp anh giải tỏa tâm lý và lấy lại sự tự tin.

Với triết lý bóng đá cùng hệ thống chiến thuật đang xây dựng tại Becamex TP.HCM, HLV Gerard Albadalejo tin rằng Hà Đức Chinh hoàn toàn có thể trở thành nhân tố quan trọng trong hành trình chinh phục các mục tiêu của đội bóng ở mùa giải mới.