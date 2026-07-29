Bán kết Miss Grand Vietnam 2026: Thí sinh diễn với trăn, nhiều màn hô tên độc lạ

(VTC News) -

Đêm bán kết và trình diễn trang phục văn hóa dân tộc của Miss Grand Vietnam 2026 vừa diễn ra với màn thể hiện của 30 thí sinh. Các người đẹp lần lượt trải qua 3 phần thi gồm dạ hội, áo tắm và trang phục văn hóa dân tộc.

Trong phần thi trang phục dạ hội, top 30 thực hiện màn đồng diễn trước khi lần lượt bước vào phần trình diễn cá nhân. Mỗi thí sinh tự hô tên trong phần xuất hiện. Theo đánh giá, năm nay dàn người đẹp có phần tiết chế hơn.

Hầu hết các ứng viên đều lựa chọn đọc thơ hoặc hát vài câu trước khi giới thiệu tên và quê quán. Không ít người đầu tư những đoạn thơ dài về quê hương song vì quá tập trung nên còn lúng túng, thậm chí quên luôn phần giới thiệu tên.

Thí sinh Mai Bảo Hân diễn với trăn trên sân khấu.

Đáng chú ý phải kể đến thí sinh Mai Bảo Hân đến từ An Giang. Người đẹp diện đầm dạ hội xuyên thấu xuất hiện cùng con trăn quấn quanh cổ. Màn trình diễn táo bạo giúp cô thu hút sự quan tâm của khán giả ngay khi bước ra sân khấu.

Thí sinh Mai Trâm Anh cũng thu hút sự chú ý khi tái hiện màn trình diễn “bướm bay” - kỹ thuật từng được Hoa hậu Hương Giang sử dụng tại Miss Grand International All Stars 2026.

Kết thúc phần thi trang phục dạ hội và hô tên, 30 thí sinh bước vào phần thi trang phục áo tắm. Đây cũng là một trong những phần thi chính của đêm bán kết để hội đồng chuyên môn theo dõi hình thể, kỹ năng di chuyển, phong thái và khả năng kiểm soát sân khấu của thí sinh.

Tại phần thi này, 30 người đẹp hoàn thành một cách trọn vẹn. Một vài cái tên nổi bật phải kể đến Ngô Bảo Ngọc, Mai Trâm Anh, Võ Đoàn Bảo Hà, Trịnh Yến Nhi, Emoura Phạm...

Những gương mặt nổi bật tại vòng thi bikini đã lộ diện.

Tại phần thi trang phục văn hóa dân tộc, dàn người đẹp mang đến không khí sôi động hơn với nhiều ý tưởng khai thác văn hóa vùng miền. Dù chưa xuất hiện nhiều thiết kế thật sự đột phá, một số phần trình diễn vẫn tạo được hiệu ứng tốt nhờ cách dàn dựng. Trang phục giành chiến thắng sẽ cùng tân Hoa hậu chinh chiến tại đấu trường quốc tế.

Theo định hướng của cuộc thi, các tác phẩm khai thác những yếu tố liên quan đến văn hóa, lịch sử, đời sống và bản sắc của Việt Nam. Việc đánh giá các thiết kế dựa trên nhiều tiêu chí, gồm ý tưởng, tính thẩm mỹ, khả năng trình diễn và mức độ thể hiện chủ đề.

Trang phục dân tộc được đầu tư công phu nhưng chưa đột phá.

Dù được đánh giá chỉn chu song bán kết Miss Grand Vietnam 2026 vẫn còn xảy ra một số “hạt sạn”. Trong phần mở màn chương trình, sân khấu xảy ra sự cố liên quan đến hệ thống mic và màn hình LED, khiến phần trình diễn mở đầu bị ảnh hưởng ít nhiều về hiệu ứng âm thanh, hình ảnh.

Ngoài ra, phần âm thanh khi hô tên thí sinh bị một bộ phận khán giả nhận xét chói, thiếu tự nhiên. Sân khấu, âm thanh và trang phục bikini của thí sinh cũng bị đánh giá còn đơn điệu, chưa hấp dẫn.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 dự kiến diễn ra ngày 31/7 tại TP.HCM. Người chiến thắng sẽ kế nhiệm Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi, đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường Miss Grand International vào cuối năm nay.