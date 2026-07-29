Genfarma đón nhận chứng chỉ GMP do Bộ Y tế cấp

(VTC News) -

Ngày 28/7, Công ty Cổ phần Genfarma chính thức đón nhận Giấy chứng nhận Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) do Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp. Không chỉ đánh dấu việc nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất thuốc, sự kiện còn mở ra giai đoạn phát triển mới trong hành trình xây dựng năng lực công nghệ sinh học của Việt Nam, với định hướng từng bước làm chủ công nghệ kháng thể đơn dòng - nền tảng của nhiều liệu pháp điều trị hiện đại trên thế giới.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Lê Khoa, Tổng Giám đốc Genfarma, cho biết: “Điều chúng tôi hướng tới là từng bước làm chủ các công nghệ sinh học tiên tiến, phát triển những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và góp phần mang đến thêm nhiều lựa chọn điều trị chất lượng cao cho người bệnh”.

Nhà máy Genfarma được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn WHO-GMP tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc. (Ảnh: Genfarma)

Nhà máy Sinh dược phẩm Genfarma được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn WHO-GMP, định hướng EU-GMP với hệ thống sản xuất, kiểm nghiệm, kho bảo quản và trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D) hiện đại.

Hệ thống được thiết kế theo hướng tự động hóa, tích hợp quản trị dữ liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về tính toàn vẹn dữ liệu, tạo nền tảng để phát triển các sản phẩm sinh dược phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao.

Song song với đầu tư hạ tầng, Genfarma tập trung phát triển năng lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị sinh dược phẩm tại Việt Nam.

Mục tiêu của Genfarma không chỉ là sản xuất các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế mà còn góp phần hình thành nền tảng công nghệ sinh học hiện đại, nâng cao năng lực tự chủ của ngành dược và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lĩnh vực y tế.