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Xuất bản ngày 28/07/2026 01:55 PM
Cập nhật lúc 01:56 PM ngày 28/07/2026

Elon Musk tự nhận 'cựu nghìn tỷ phú' sau khi cổ phiếu lao dốc

(VTC News) -

Sau 1 tuần cổ phiếu Tesla và SpaceX lao dốc khiến tài sản của Elon Musk "bốc hơi" 130 tỷ USD, khiến người giàu nhất thế giới tự nhận mình thành "cựu nghìn tỷ phú".

Quốc Tú
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