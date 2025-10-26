Dư nợ tín dụng tại TP.HCM đạt hơn 4,9 triệu tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 26/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Khu vực 2 cho biết, tính đến cuối tháng 10, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.HCM ước đạt hơn 4,9 triệu tỷ đồng, tăng gần 9,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo đó, dư nợ bằng VND ước đạt hơn 4,7 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 96%, tăng gần 10,3% so với cuối năm trước. Dư nợ bằng ngoại tệ ước đạt hơn 195.300 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4%, giảm gần 1% so với cuối năm ngoái.

Trong số tổng dư nợ hơn 4,9 triệu tỷ đồng có hơn 2,3 triệu tỷ đồng là dư nợ tín dụng ngắn hạn, chiếm gần 48% và gần 2,6 triệu tỷ đồng là dư nợ tín dụng trung, dài hạn, chiếm hơn 52%.

Dư nợ tín dụng trên địa bàn TP.HCM đạt hơn 4,9 triệu tỷ đồng. (Ảnh: B.L)

Đại diện NHNN đánh giá, dư nợ tín dụng trên địa bàn TP.HCM trong những tháng đầu năm duy trì tăng trưởng, tăng 7,33% so với cuối năm 2024. Trong đó, tín dụng ngắn hạn và trung, dài hạn đều duy trì tăng trưởng tích cực so với cuối năm. Tín dụng bằng VND chiếm tỷ trọng chủ yếu.

“Dự ước đến 31/10/2025, dư nợ tín dụng trên địa bàn TP.HCM tiếp tục duy trì tăng trưởng, tăng 9,79% so với cuối năm 2024. Trong đó, các bộ phận tín dụng theo kỳ hạn đều duy trì tăng trưởng. Ngành ngân hàng TP.HCM tiếp tục cung ứng nguồn vốn tín dụng cho sản xuất, kinh doanh, tham gia tích cực vào các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại địa bàn”, đại diện NHNN chia sẻ.

Theo NHNN, nhiều chương trình tín dụng trên địa bàn TP.HCM cũng đang được tích cực triển khai.

Cụ thể, dự ước đến 31/10, dư nợ tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn đạt 440.000 tỷ đồng; cho vay xuất khẩu đạt 144.000 tỷ đồng; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt hơn 102.000 tỷ đồng; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 5.300 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 10, ngành Ngân hàng đã giải ngân hơn 32.500 tỷ đồng trong gói tín dụng 150.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông lâm sản trên địa bàn TP.HCM.

Chương trình cho vay nông nghiệp - nông thôn theo Nghị định 116/2018 và Nghị định 55/2015 của Chính phủ cũng có số dư nợ trên địa bàn TP.HCM đạt hơn 467.000 tỷ đồng với hơn 1,75 triệu khách hàng, giảm 1,35% so với năm 2024.