Vinmec Central Park cứu bệnh nhân Campuchia sốc nhiễm khuẩn nặng kèm đa bệnh nền

(VTC News) -

Nguy kịch sau biến chứng phẫu thuật

Một tháng sau ca mổ kết hợp xương gót chân trái do ngã, bà N.L (68 tuổi, quốc tịch Campuchia) không những không hồi phục mà còn rơi vào tình trạng nguy kịch. Vết thương sưng nề, chảy dịch mủ đặc và hình thành ổ áp-xe lớn lan dọc cẳng chân.

Dù đã được xử trí dẫn lưu tại Campuchia, tình trạng nhiễm trùng không thuyên giảm mà diễn tiến nhanh thành nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn sâu, khiến thể trạng người bệnh suy kiệt.

Bệnh nhân N.L hồi phục ổn định sau phẫu thuật. (Ảnh: Vinmec)

Nhận thấy nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, gia đình đã quyết định chuyển gấp bà N.L sang Việt Nam, tin vào năng lực hồi sức cấp cứu đa chuyên khoa tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park ( TP.HCM).

Khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, áp-xe sau cẳng chân, đồng thời mắc viêm phổi nặng gây suy hô hấp cấp.

Ngoài ra, người bệnh còn có bệnh nền đặc biệt phức tạp như bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ (đã đặt 5 stent mạch vành), suy tim giảm phân suất tống máu (EF giảm), đái tháo đường typ 2 kiểm soát kém, hội chứng Cushing và bệnh thận mạn tính. Tình trạng đa bệnh lý khiến bệnh nhân đối mặt với nguy cơ tử vong cao.

ThS.BS Khổng Trọng Thắng - Phó Giám đốc Chuyên môn kiêm Trưởng khoa Hồi sức tích cực (ICU) Vinmec Central Park - nhận định: “Đây là một ca bệnh tối khẩn cấp. Tình trạng nhiễm độc lan rộng trên nền suy tim, suy thận và suy hô hấp cấp có thể khiến bệnh nhân tử vong trong vài giờ nếu không được kiểm soát nguồn nhiễm và hồi sức tạng kịp thời”.

Ngay lập tức, quy trình cấp cứu toàn diện được kích hoạt với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa.

Trong giờ đầu tiếp nhận, bệnh nhân được sử dụng kháng sinh phổ rộng thế hệ mới nhằm kiểm soát nhiễm khuẩn. Đồng thời, ê-kíp Hồi sức tích cực triển khai hỗ trợ hô hấp, ổn định huyết động và kiểm soát suy tim cấp tối ưu.

Song song với nỗ lực hồi sức nội khoa, ê-kíp Ngoại Chấn thương Chỉnh hình do BSCKI Võ Khắc Khôi Nguyên trực tiếp thực hiện đã tiến hành nạo vét ổ áp-xe, loại bỏ toàn bộ các cấu trúc hoại tử sâu và áp dụng công nghệ hút áp lực âm (VAC). Phương pháp này giúp dẫn lưu mủ liên tục, giảm phù nề, ngăn ngừa tái nhiễm khuẩn, đồng thời kích thích mô hạt phát triển để chuẩn bị cho khâu da thì hai.

Vinmec Central Park ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến tin cậy của bệnh nhân trong nước và quốc tế. (Ảnh: Vinmec)

Hồi sinh kỳ diệu và bài học cảnh báo về nhiễm trùng hậu phẫu

Nhờ chiến lược điều trị toàn diện từ y học chứng cứ kết hợp theo dõi sát sao từ các chuyên khoa Tim mạch, Nội tiết, Dinh dưỡng và Phục hồi chức năng; chức năng tim, thận và hô hấp của bệnh nhân dần ổn định, các chỉ số nhiễm trùng trở về mức an toàn.

Sau khi vết thương sạch khuẩn và mô hạt mọc tốt, các bác sĩ đã tiến hành khâu đóng da thì hai thành công. Vào ngày xuất viện, người bệnh hoàn toàn tỉnh táo, thể trạng phục hồi tốt, vết thương liền da ổn định và có thể tự vận động nhẹ nhàng trước khi trở về Campuchia.

“Nhiễm trùng sau phẫu thuật là biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở người cao tuổi như sốt kéo dài, vết mổ sưng, nóng, đỏ, chảy dịch mủ hoặc đau tăng dần, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế chuyên sâu để xử trí kịp thời, tránh diễn tiến thành sốc nhiễm khuẩn đe dọa tính mạng”, các chuyên gia y tế Vinmec Central Park khuyến cáo.

Ca bệnh một lần nữa khẳng định năng lực hồi sức cấp cứu, khả năng chẩn đoán chính xác cùng sự phối hợp hiệu quả giữa các chuyên khoa tại Vinmec Central Park. Với nền tảng chuyên môn vững vàng và quy trình điều trị đa chuyên khoa bài bản, bệnh viện đã mang đến cơ hội hồi sinh cho nhiều người bệnh trong tình trạng nguy kịch, không chỉ tại Việt Nam mà còn từ các quốc gia trong khu vực