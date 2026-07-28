Tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới, vượt mốc 25.300 đồng/USD

(VTC News) -

Ngân hàng Nhà nước sáng 28/7 công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 25.306 đồng/USD, tăng 13 đồng so với phiên trước và là mức cao mới kể từ khi cơ chế tỷ giá trung tâm được áp dụng.

Với biên độ giao dịch ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 24.040 - 26.571 đồng/USD.

Song song với việc điều chỉnh tỷ giá trung tâm, Sở Giao dịch NHNN giữ nguyên giá mua USD ở mức 24.079 đồng/USD, trong khi giá bán duy trì tại 26.507 đồng/USD.

Đây là phiên thứ ba liên tiếp Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm USD/VND, qua đó vượt đỉnh cũ 25.298 đồng được thiết lập cuối tháng 8 năm ngoái. Đà tăng bám sát diễn biến chỉ số DXY khi thước đo sức mạnh đồng bạc xanh đã nhích 0,2% so với cuối tuần trước, lên mức cao nhất một năm.

Tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới.

Ngay sau tín hiệu của Ngân hàng Nhà nước, một số ngân hàng tăng tỷ giá vài chục đến vài trăm đồng, nhưng vẫn thấp hơn kỷ lục cũ khoảng 30 đồng.

Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), giá USD được niêm yết ở mức 26.135-26.515 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng giảm 5 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) niêm yết USD ở mức 26.135-26.515 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 5 đồng ở cả hai chiều.

Tại Techcombank, giá mua được niêm yết ở 26.125 đồng/USD, trong khi giá bán ở mức 26.515 đồng/USD, cũng tăng 10 đồng. Nhà băng này còn niêm yết các mức giá mua USD khác nhau tùy theo mệnh giá USD giao dịch (USD mệnh giá nhỏ thì giá rẻ hơn).

Eximbank cũng duy trì mặt bằng tỷ giá tương đối sát với nhóm ngân hàng lớn, với giá mua dao động quanh 26.130 đồng/USD và giá bán phổ biến 26.515 đồng/USD, cao hơn hôm qua 15 đồng ở cả hai chiều.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY tiếp tục dao động quanh vùng đỉnh gần một tháng khi giới đầu tư chuyển sự chú ý sang cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Kỳ vọng Fed có thể tiếp tục duy trì lập trường tiền tệ thận trọng, thậm chí chưa loại trừ khả năng nâng lãi suất nếu áp lực lạm phát chưa giảm như kỳ vọng, đang góp phần nâng đỡ đồng USD.

Theo giới phân tích, nếu các số liệu kinh tế Mỹ thấp hơn kỳ vọng, thị trường có thể gia tăng đặt cược vào khả năng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới, qua đó tạo áp lực giảm lên đồng USD.

Bên cạnh quyết định lãi suất của Fed, thị trường toàn cầu trong tuần này còn theo dõi hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ như tăng trưởng GDP quý II và chỉ số lạm phát PCE lõi. Đây được xem là những biến số có thể ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng về lộ trình chính sách tiền tệ của Fed cũng như xu hướng của đồng USD trong thời gian tới.