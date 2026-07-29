Một người Việt Nam thiệt mạng trong động đất Nhật Bản

(VTC News) -

Liên quan đến trận động đất xảy ra ngày 28/7 tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, cho đến nay có 1 công dân Việt Nam thiệt mạng và một số công dân Việt Nam bị thương trong trận động đất.

Trận động đất gây thiệt hại nặng nề tại Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, công ty, nghiệp đoàn và gia đình nạn nhân để xác minh thông tin và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân; đồng thời cử cán bộ trực tiếp đến hiện trường làm việc với các cơ quan liên quan, hỗ trợ gia đình các thủ tục cần thiết theo quy định và bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân cũng như thăm hỏi, động viên các công dân Việt Nam đang làm việc tại doanh nghiệp và khu vực lân cận.

Đối với những công dân bị thương, nhà ở bị hư hại do trận động đất, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã phối hợp với Hội người Việt Nam tại Kumamoto nắm rõ tình hình, trực tiếp thăm hỏi, động viên và phối hợp hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng.

Trong quá trình bảo hộ công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản cũng ghi nhận và biểu dương nhiều tấm gương công dân Việt Nam đã tích cực tham gia hỗ trợ cộng đồng tại địa phương.

Trong những ngày tới, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tỉnh Kumamoto và các hội đoàn người Việt Nam để tiếp tục rà soát tình hình công dân, kịp thời triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với những công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân cần chú ý dư chấn động đất có thể xảy ra trong 1-2 tuần tới. Công dân Việt Nam tại Kumamoto cần theo dõi, tuân thủ các hướng dẫn, cảnh báo của chính quyền sở tại, của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản và các hội đoàn người Việt Nam.