Nửa đầu năm, tín dụng tăng hơn 7,4%, vượt 19,97 triệu tỷ đồng

(VTC News) -

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà, những tháng đầu năm 2026, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, tác động không nhỏ đến nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam. Trong bối cảnh đó, NHNN đã điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà phát biểu tại họp báo thông tin kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026, sáng 2/7.

Cụ thể, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành tạo điều kiện cho các ngân hàng tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp, qua đó có điều kiện để hỗ trợ nền kinh tế. Đồng thời, NHNN chỉ đạo ngân hàng triển khai các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất.

Về điều hành tỷ giá, NHNN điều hành linh hoạt, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài, đồng thời ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời; tỷ giá USD/VND diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường.

Về điều hành tín dụng, năm 2026, NHNN dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh tăng, giảm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

NHNN yêu cầu các ngân hàng thông báo công khai, minh bạch về nguyên tắc giao tăng trưởng tín dụng năm 2026 để các ngân hàng chủ động triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, NHNN cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhằm hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Nhằm góp phần hỗ trợ chính sách phát triển nhà ở xã hội, NHNN đã thông báo tới các ngân hàng về việc không tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản.

Các giải pháp tín dụng đối với ngành, lĩnh vực được triển khai tích cực, đồng bộ nhằm hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Với các giải pháp đồng bộ, đến ngày 26/6/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,97 triệu tỷ đồng, tăng 7,41% so với cuối năm 2025; tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Lãi suất cho vay mua nhà đã giảm 1,7%

Thông tin thêm về chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - cho biết, NHNN đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo 12 NHNN chi nhánh khu vực, tổ chức tín dụng tích cực triển khai. Hiện nay, có 9 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia chương trình với số tiền đăng ký là 145.000 tỷ đồng.

Về lãi suất cho vay, kể từ khi triển khai chương trình đến nay, mức lãi suất đã giảm 1,7% so với thời điểm ban đầu công bố (hiện đang áp dụng 7%/năm đối với chủ đầu tư và 6,5%/năm đối với người mua nhà).

Đến ngày 31/5/2026, doanh số giải ngân của chương trình đạt khoảng 12.440 tỷ đồng (bao gồm khoảng 10.640 tỷ đồng cho chủ đầu tư và 1.800 tỷ đồng cho người mua nhà). Dư nợ của chương trình đạt khoảng 10.175 tỷ đồng.

Về cho vay đối với người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội (bắt đầu triển khai từ ngày 31/5/2025), đến 31/5/2026, doanh số giải ngân đạt khoảng 383 tỷ đồng, dư nợ đạt khoảng 353 tỷ đồng.

NHNN nhận định, mặc dù nhiều dự án nhà ở xã hội đã được triển khai nhưng nguồn cung vẫn ít so với nhu cầu thực tế của người dân. Vì vậy, chưa có nhiều dự án nhà ở xã hội để các ngân hàng thương mại tiếp cận, thẩm định, cho vay.