Video: Khoảnh khắc trung tâm thương mại Nhật Bản rung chuyển trong động đất

(VTC News) -

Khoảnh khắc trung tâm thương mại Nhật Bản rung chuyển trong động đất. (Nguồn: NHK, Reuters)

Hình ảnh từ trên không vào thứ Ba (ngày 28/7) cho thấy các tòa nhà đang bốc cháy, tàu hỏa bị lật và một trung tâm thương mại tại tỉnh Kumamoto bị hư hại nặng nề khi trận động đất có cường độ sơ bộ 7,1 độ Richter tấn công miền nam Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ đã được nhìn thấy đang nỗ lực dập tắt những ngọn lửa lớn bốc lên từ các công trình bị thiêu rụi.

Trận động đất đã gây mất điện cho hàng nghìn hộ gia đình, làm nứt vỡ đường sá và khiến ít nhất 50 người bị thương, trong đó có những người bị mắc kẹt bên trong một trung tâm thương mại bị sập một phần. Theo cơ quan cứu hộ, nhiều người đã bị mắc kẹt bên trong trung tâm thương mại Aeon sau khi một vụ nổ xảy ra ngay sau trận động đất.

Thiệt hại ở Nhật Bản sau động đất.

Người phát ngôn của Aeon cho biết khách hàng và nhân viên đã được sơ tán ngay sau đợt rung chấn đầu tiên, đồng thời cho biết thêm rằng nguyên nhân chính xác của vụ nổ sau đó vẫn chưa được xác định.

Tâm chấn của trận động đất nằm cách Kumamoto khoảng 20 km về phía nam; đây là thành phố lớn nhất ở miền trung đảo Kyushu với dân số khoảng 700.000 người. Theo số liệu thống kê chính thức, một trận động đất lớn tại Kumamoto cách đây 10 năm đã khiến 275 người thiệt mạng và 2.739 người khác bị thương, đồng thời làm hư hại hàng nghìn tòa nhà, bao gồm cả lâu đài của thành phố - một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Một quan chức tại văn phòng quản lý lâu đài cho biết, một số phần của bức tường đá bao quanh lâu đài cũng đã bị sập do ảnh hưởng của trận động đất.