Trận động đất vừa xảy ra tại Nhật Bản gây rung lắc mạnh. (Video: X)
Video: Khoảnh khắc trung tâm thương mại Nhật Bản rung chuyển trong động đất
Hình ảnh cho thấy một trung tâm thương mại tại tỉnh Kumamoto bị hư hại nặng nề khi trận động đất có cường độ sơ bộ 7,1 độ Richter tấn công miền nam Nhật Bản.
Tin nóng thế giới hôm nay 29/7: Mỹ cáo buộc Iran tấn công tên lửa vào căn cứ
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 29/7, cập nhật diễn biến đáng chú ý về căng thẳng Mỹ - Iran, xung đột Nga - Ukraine, động đất ở Nhật Bản và chính sách nhập cư của Mỹ.
Sập trung tâm thương mại Aeon Mall trong động đất ở Nhật, 2 người thiệt mạng
Có 2 phụ nữ được tìm thấy tử vong bên trong trung tâm thương mại Aeon Mall bị sập một phần, do trận động đất mạnh và vụ nổ sau đó ở Nhật Bản.
Cảnh đổ nát ở miền Nam Nhật Bản sau trận động đất 7,1 độ richter
Trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra tại miền Nam Nhật Bản khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và gây hư hại nhà cửa, đường sá.
Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt vi phạm tại dự án sân bay Long Thành
Thanh tra chỉ ra loạt thiếu sót, vi phạm từ khâu phê duyệt dự án, đấu thầu đến thi công, nghiệm thu… trong quá trình triển khai dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.
Một người Việt Nam thiệt mạng trong động đất Nhật Bản
Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, cho đến nay có 1 công dân Việt Nam thiệt mạng và một số công dân Việt Nam bị thương trong trận động đất.
Video: Khoảnh khắc trung tâm thương mại Nhật Bản rung chuyển trong động đất
Hình ảnh cho thấy một trung tâm thương mại tại tỉnh Kumamoto bị hư hại nặng nề khi trận động đất có cường độ sơ bộ 7,1 độ Richter tấn công miền nam Nhật Bản.
Giá lúa gạo hôm nay 29/7: Thị trường trong nước ổn định, gạo xuất khẩu tăng
Giá lúa gạo trong nước hôm nay 29/7 tiếp tục ổn định, trong khi gạo xuất khẩu tăng ở một số chủng loại.
Quy định mới về những điều đảng viên không được làm khác gì với quy định trước đây?
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