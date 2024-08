24 thanh thiếu niên cầm hung khí đánh người, gây náo loạn phố xá ở Quảng Bình

(VTC News) -

Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa triệu tập, xử lý nhóm 24 thanh, thiếu niên độ tuổi từ 15 - 20 về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh thiếu niên bị cơ quan công an triệu tập, xử lý. (Ảnh: Công an Quảng Bình)

Tối 13/8, do có mâu thuẫn với một nhóm người ở xã An Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ) nên 24 thanh thiếu niên ở các xã Sơn Thuỷ, Hoa Thuỷ, Phú Thuỷ, Ngân Thuỷ, thị trấn nông trường Lệ Ninh (huyện Lệ Thuỷ) và xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh) tụ tập để bàn bạc, tìm đối thủ để trả thù.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, 24 thanh, thiếu niên lái 10 xe mô tô, mang theo gậy, típ sắt, dao, vỏ chai bia đi đến xã An Thủy.

Trên đường phố, nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy tốc độ cao, dàn hàng ngang, nẹt pô, lạng lách, đánh võng và cà dao gậy xuống đường gây náo loạn.

Khi đến thôn Thạch Bàn (xã An Thủy), nhóm này gặp T.V.T (SN 2009) và N.T.Q (2011) đang đi xe máy đi trên đường, liền chặn đầu xe để đánh.

T. và Q. lái xe bỏ chạy, đến thôn Tân Lệ (xã An Thủy) thì bị chặn lại. Tại đây, 9/24 thanh thiếu niên đã đánh T. và Q. bị thương tiếc và đập phá chiếc xe máy của nạn nhân.

Nhận tin báo, Công an huyện Lệ Thủy phối hợp lực lượng công an xã, đội bảo vệ an ninh trật tự cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bước đầu, nhóm thanh, thiếu niên đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định.