Bắt giữ 13 thanh thiếu niên trong nhóm ‘Ngũ Bang’ gây náo loạn đường phố Đà Nẵng

(VTC News) -

Chiều 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt giam 5 thanh thiếu niên trong nhóm “Ngũ Bang” về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

5 thanh thiếu niên (17 đến 20 tuổi) bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Sơn, Võ Như Vỹ (cùng trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), Võ Viết Trần Đăng Khoa, Trang Viết Chiến và Lê Nhật Hoàng (cùng trú TP Hội An, Quảng Nam).

Trước đó, ngày 27/7, Công an quận Hải Châu khởi tố, bắt giam 8 bị can (tuổi từ 16-18) cùng trú ở Đà Nẵng, gồm: Hồ Công Gia Huy, Phan Đình Tân, Nguyễn Mạnh Quân, Nguyễn Quốc An, Huỳnh Võ Ngọc Phát, Nguyễn Duy Khải (cùng ở quận Ngũ Hành Sơn), Nguyễn Trọng Tài (trú quận Liên Chiểu) và Lê Duy Tuấn (trú quận Hải Châu).

5 thanh thiếu niên bị bắt giam trong chiều 2/8.

Như vậy, đến thời điểm này, Công an quận Hải Châu khởi tố, bắt giam 13 bị can trong nhóm “Ngũ Bang” về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Cơ quan điều tra yêu cầu các đối tượng liên quan đến địa chỉ 16 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Rạng sáng 21/7, Công an quận Hải Châu nhận được thông báo của Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an TP Đà Nẵng về việc có nhiều thanh thiếu niên mang theo hung khí, phóng xe máy trên các tuyến đường thuộc địa bàn TP Đà Nẵng gây mất an ninh trật tự.

Công an quận Hải Châu chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc xác minh, truy bắt.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, vào thời điểm trên, những thanh thiếu niên trong nhóm “Ngũ Bang” rủ nhau vào TP Hội An (Quảng Nam) uống nước, sau đó quay ra Đà Nẵng chơi.

Đến khoảng 1h30 ngày 21/7, nhóm này mang theo dao phóng lợn, dao tự chế, vỏ chai bia chạy trên nhiều xe máy theo các tuyến đường Mai Đăng Chơn qua Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Ngô Quyền gây náo loạn phố phường.