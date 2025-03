Buông cả hai tay khi đi xe máy bị phạt bao nhiêu tiền?

(VTC News) -

Căn cứ theo điểm a khoản 8, điểm c khoản 10 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm dưới đây:

Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe. Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị. Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh. Điều khiển xe thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định.

Hành vi buông cả hai tay khi đi xe máy trên đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

Thực hiện hành vi quy định tại điểm a khoản 6; điểm a, điểm b khoản 7; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 8 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng; tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 8 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng, tịch thu phương tiện. Thực hiện hành vi quy định tại một trong các điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng: Điểm a, điểm g, điểm h, điểm k, điểm l, điểm m, điểm n, điểm q khoản 1; điểm b, điểm d, điểm e, điểm g, điểm l, điểm m khoản 2; điểm b, điểm c, điểm k, điểm m khoản 3; điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h khoản 4 Điều này.

Như vậy, người có hành vi buông cả hai tay khi đi xe máy trên đường sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, đồng thời bị tước bằng lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.

Trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần thì sẽ bị tước bằng lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng và tịch thu xe máy.