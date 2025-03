Khởi tố vụ đổ trái phép 123 tấn xỉ thải ra môi trường ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Ngày 31/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” tại khu Quan Nghè, xóm Trại, thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình

Trước đó, khoảng 17h ngày 14/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và môi trường, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện, bắt quả tang 1 công nhân nấu nhôm thuê cho lò nhôm của bà Nguyễn Thị Thịnh, (SN 1969, ở khu Quan Nghè, xóm Trại, thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình) làm chủ, đang đổ trái phép xỉ thải phát sinh từ lò nấu nhôm ra khu đất phía sau lò.

Lực lượng chức năng lấy mẫu đi phân tích.

Tại thời điểm kiểm tra lò cô đúc nhôm của bà Thịnh đang hoạt động, có 3 công nhân đang làm việc.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và môi trường xác định: Thửa đất hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh đang sinh sống và hoạt động nấu nhôm thủ công là đất nông nghiệp, mục đích sử dụng nuôi trồng thủy sản, không được cấp phép đất ở hay hoạt động kinh doanh sản xuất công nghiệp, cũng không được cấp phép chôn, lấp, đổ chất thải.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và môi trường, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình, UBND xã Đại Bái, Công an xã Đại Bái và chính quyền thôn Đại Bái, xã Đại Bái khám nghiệm hiện trường; phối hợp Phòng kiểm tra tải trọng xe – Trung tâm điều hành giám sát giao thông vận tải Bắc Ninh, Sở Xây dựng tỉnh và các đơn vị liên quan tiến hành cân chất thải dạng xỉ bã nhôm đổ trái phép với khối lượng gần 123 tấn.

Khói đen của những lò cô đúc nhôm bao trùm cả một vùng.

Làng nghề đúc đồng Đại Bái có từ lâu đời với các sản phẩm tranh nghệ thuật, các đồ thờ cúng đúc bằng đồng và các loại đồ dùng dân dụng như mâm, bát, đũa, chậu, ấm, chén…

Vài tháng trở lại đây, xã Đại Bái xuất hiện nhiều cơ sở nấu nhôm mới. Theo người dân nơi đây thì những cơ sở này di chuyển từ xã Văn Môn, huyện Yên Phong về đây vì chính quyền tỉnh Bắc Ninh đã quyết định ban hành lệnh cấm hoạt động nấu nhôm tại Văn Môn, yêu cầu các doanh nghiệp chuyển đổi ngành nghề hoặc di dời đến các khu công nghiệp tập trung, có hệ thống xử lý chất thải đạt chuẩn.

Tuy nhiên, thay vì tuân thủ quy định, một số doanh nghiệp đã "lách luật" bằng cách di dời hoạt động sản xuất sang khu vực Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, tiếp tục gây ô nhiễm môi trường. Theo phản ánh của người dân, khói bụi từ các lò nấu nhôm ở Đại Bái gây khó thở, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.