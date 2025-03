Sống chuẩn thượng lưu ở The Matrix One

(VTC News) -

“Tiện ích thửa” cho giới thương gia

Nói đến một dự án nhà ở mà tất cả sản phẩm, dịch vụ đều hướng đến việc tối đa hoá trải nghiệm người dùng, theo phong cách sống wellness, không thể không nhắc đến The Matrix One như một đề cử hàng đầu.

Đến thời điểm hiện tại, thành công lớn nhất của The Matrix One là biến một dự án nhà ở hạng A thành công trình biểu tượng của khu Tây, quan trọng hơn, mang đến niềm tự hào, kiêu hãnh cho những khách hàng sở hữu bất động sản tại đây.

Không gian đậm chất hạng A công trình biểu tượng khu Tây - The Matrix One.

Có những tiện ích "thửa" chỉ có ở The Matrix One giúp các chủ nhân căn hộ có thể tận hưởng các dịch vụ cao cấp, chuẩn thương gia ngay tại nơi mình sống mà không phải di chuyển ra khỏi dự án, nổi bật như: công viên liền kề quy mô 14ha, khu vườn Nhật trên tầng 43; Business Lounge, bể bơi bốn mùa nằm giữa tầng không tại cầu nối 2 tòa tháp với tầm nhìn đắt giá bao trọn công viên mà không hề bị che chắn bởi bất kỳ tòa nhà nào.

Thiết kế trên không bằng mái kính Low-E cao cấp với khả năng chống nhiệt và tia UV giúp cư dân có thể thoải mái thả mình dưới làn nước trong xanh dù là lúc bình minh hay hoàng hôn. Chủ nhân các căn hộ vừa được thả lỏng cơ thể, vừa cảm nhận được trời xanh, gió lộng như ở một resort 5 sao.

Bể bơi bốn mùa bao trọn công viên 14ha tại The Matrix One.

Theo anh Hoàng, một cư dân tại The Matrix One, lợi thế lớn nhất khi được ở trong những dự án với tiện ích đầy đủ, cao cấp là việc có thể nghỉ ngơi tại gia và dễ dàng bố trí lịch làm việc, thư giãn đan xen, cũng như chăm sóc gia đình một cách tốt hơn.

“Không chỉ cuối tuần, với một người thích vận động như mình thì việc chào ngày mới bằng việc chạy vài vòng quanh công viên cũng rất tiện lợi. Có lẽ vì thế mà dù tên gọi chính thức là công viên Mễ Trì, nhưng nhiều người vẫn quen gọi là “Công viên The Matrix One. Chẳng quá khi nói rằng, mình mua nhà, được cả công viên. Hơn nữa không gian xanh đa tầng được bố trí từ nội khu tới vườn Nhật tại tầng 43 cùng công viên 14ha đối diện tạo ra một vùng khí hậu trong lành, mát mẻ, giữa không gian sầm uất, nhộn nhịp” - anh Hoàng cho biết thêm.

Không gian xanh tại tầng 43 The Matrix One.

Chị Hoa - cư dân lâu năm - cho biết, chị thường dành thời gian nghỉ ngơi và rèn luyện thể chất để refresh cơ thể. Gia đình chị sở hữu một căn hộ tại tầng 21 của The Matrix One, mà ngay tầng 23 là khu vực bố trí tiện ích cao cấp, nơi anh chị có thể tìm kiếm sự thư giãn bằng việc đọc sách ở thư viện, rèn luyện sức khoẻ tại phòng gym, khu tập ngoài trời, đường chạy bộ ven hồ, hay thậm chí tiếp khách hàng tại Business Lounge.

Đặc quyền tiện ích chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn cho cư dân The Matrix One.

Tính cao cấp, thương gia còn được chủ đầu tư tinh tế dành tặng các khách hàng của mình khi cầu kỳ thiết kế một khu vườn Nhật ở tầng 43, nơi những khách hàng thượng lưu có thể ngắm hoàng hôn, thư giãn trà chiều, tìm cho mình những phút giây thanh bình ngay trong lòng phố thị.

Chăm chút cảm xúc khách hàng

Là đơn vị tiên phong đưa ra khái niệm và hiện thực hóa chuẩn căn hộ hạng A vào dự án, nhà phát triển MIK Group chăm chút đến từng chi tiết nhỏ cho mỗi căn hộ, từ máy lọc không khí, hệ thống lọc nước hiện đại cho đến thiết bị smarthome, ứng dụng công nghệ thông minh 4.0 trong quản lý và vận hành chung cư, mang đến trải nghiệm sống chuẩn thương gia, tương đương với căn hộ cao cấp tại nhiều đô thị lớn.

Thậm chí, ngay cả các căn hộ tại đây cũng được thiết kế để tối đa hoá tầm nhìn, người ta có thể dễ dàng ngắm nhìn toàn cảnh thành phố khu Tây, ngắm công viên hay nhâm nhi tách trà, đôi khi có thể là một chai Champagne để hoà cùng không khí lễ hội mỗi dịp pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thủ đô.

Một điểm thú vị nữa là các cư dân tại The Matrix One có thể dễ dàng di chuyển đến các trung tâm thương mại, sân vận động quốc gia, bệnh viện, trường học, công viên 14 ha… hoàn toàn bằng việc đi bộ, bởi một lẽ, khoảng cách là… quá ngắn.

Vị trí trung tâm tại The Matrix One.

Điểm chung khiến nhiều chủ nhân căn hộ tại The Matrix One tự hào, đó là không chỉ được sống trong một dự án biểu tượng phía Tây, với tất cả tiêu chuẩn về dịch vụ, tiện ích cao cấp bậc nhất Hà Nội, mà cùng với đó là việc được sống trong một không gian sống chuẩn mực, cao cấp, với sự chỉn chu từ chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành.

The Matrix One giai đoạn 2 sẽ được ra mắt trong thời gian tới, với quy mô 2 tòa tháp căn hộ cao 44 tầng, sở hữu vị trí đắc địa nhất khu Tây trong số các dự án hiện tại, dự án hứa hẹn mang đến cho cư dân một cuộc sống đẳng cấp, tiện nghi và thời thượng trong thời gian tới. Cùng với tốc độ tăng giá ấn tượng của The Matrix One giai đoạn 1, The Matrix One giai đoạn 2 không chỉ là chốn an cư lý tưởng cho nhiều gia đình, mà còn là sản phẩm đầy tiềm năng với nhà đầu tư Thủ đô.