2 thời điểm trong tháng 4 dừng tiếp nhận tờ khai hải quan doanh nghiệp cần lưu ý

Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (thuộc Cục Hải quan) vừa phát đi thông báo khẩn gửi tới các Chi cục Hải quan khu vực về kế hoạch bảo trì hệ thống thông quan hàng hóa tự động và cơ sở dữ liệu thông tin (VNACCS/VCIS) tại Trung tâm dữ liệu Hải quan. Đồng thời, cơ quan này cũng lưu ý cộng đồng doanh nghiệp cần phối hợp trong quá trình triển khai.

Theo kế hoạch, công tác bảo trì sẽ được tiến hành trong 2 đợt. Cụ thể, đợt 1 diễn ra từ 9h ngày 19/4 đến 6h ngày 20/4; đợt 2 từ 9h ngày 26/4 đến 6h ngày 27/4.

Để đảm bảo hoạt động thông suốt, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan đề nghị các chi cục thông báo tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị không sử dụng phần mềm Customs Terminal Software trên máy tính để truy cập vào hệ thống VNACCS/VCIS trong các khoảng thời gian nêu trên.

Trong thời gian bảo trì, hệ thống xử lý tờ khai hải quan sẽ tạm ngưng tiếp nhận và xử lý dữ liệu nhằm phục vụ nâng cấp kỹ thuật. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không thể đăng ký hay xử lý tờ khai trong thời gian hệ thống gián đoạn.

Vì vậy, ngoài việc hệ thống VNACCS/VCIS dừng tiếp nhận đăng ký tờ khai, hệ thống cũng có thể không ghi nhận kết quả xử lý của các nghiệp vụ phát sinh.

Để giảm thiểu tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu, Cục Hải quan đề nghị các đơn vị hải quan địa phương chủ động thông tin rộng rãi đến doanh nghiệp trên địa bàn, theo dõi sát sao và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Về phía doanh nghiệp, cơ quan hải quan khuyến nghị cần xây dựng kế hoạch làm thủ tục phù hợp, chủ động phân bổ thời gian đăng ký tờ khai hợp lý, tránh tình trạng dồn hồ sơ vào sát thời điểm hệ thống tạm dừng.