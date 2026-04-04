5 mặt hàng xuất khẩu mạnh nhất quý I/2026

(VTC News) -

Đó là: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 30.724 triệu USD (tương đương 30,7 tỷ USD, tăng 45,5 so với cùng kỳ năm ngoái); Điện thoại các loại và linh kiện đạt 16.748 triệu USD (tương đương 16,7 tỷ USD, tăng 19,3%); Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 15.000 triệu USD (tương đương 15 tỷ USD, tăng 21,2%); Hàng dệt, may đạt 8.863 triệu USD (tương đương 8,8 tỷ USD, tăng 1,9%) và Giày dép đạt 5.420 triệu USD (tương đương 5,4 tỷ USD, tăng 0,8%).

5 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD trong quý I/2026.

Theo Cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 3 đạt 46,44 tỷ USD, tăng 40,3% so với tháng trước. Tính chung quý I, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 122,93 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 24,47 tỷ USD, giảm 16,6%, chiếm 19,9% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 98,46 tỷ USD, tăng 33,3%, chiếm 80,1%

Trong quý I, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 33,9 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 10,6 tỷ USD, tăng 6,6%; xuất siêu sang Nhật Bản 0,4 tỷ USD, giảm 28,4%.

Điện tử, máy tính và linh kiện luôn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Năm 2025, mặt hàng này đã đạt hơn 107,7 tỷ USD. Đây cũng là kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.