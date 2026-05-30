Iran bác bỏ tuyên bố của ông Trump về thỏa thuận hòa bình

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông có thể phê chuẩn thỏa thuận hòa bình với Iran ngay trong ngày thứ Sáu. Trong đó, Tehran được cho là sẽ đưa ra nhiều nhượng bộ quan trọng như mở cửa eo biển Hormuz và từ bỏ chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao Iran khẳng định hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim cho biết, chưa có thỏa thuận cuối cùng nào giữa Iran và Mỹ, cho rằng tuyên bố của ông Trump "phù hợp với thói quen thường thấy của ông là đưa ra những tuyên bố đơn phương và ích kỷ".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Washington và Tehran vẫn đang duy trì liên lạc, song thỏa thuận giữa hai nước hiện vẫn chưa được hoàn tất.

Tuyên bố của ông Trump về thoả thuận hoà bình bị phía Iran bác bỏ. (Nguồn: AP)

"Về vấn đề thỏa thuận, như tôi đã trao đổi trước đó, các bên vẫn đang tiếp tục trao đổi, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào", ông nói.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, ông đã trao đổi với người đồng cấp Oman về "cách thức quản lý tương lai của eo biển Hormuz, phù hợp với chủ quyền và luật pháp quốc tế của mỗi bên". Phát biểu này được cho là tín hiệu cho thấy Tehran khó chấp nhận việc mở hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này theo cơ chế từng được áp dụng trước khi xung đột bùng phát.

Tasnim cũng khẳng định vấn đề hạt nhân không được thảo luận trong các cuộc trao đổi gần đây, đồng thời cho rằng những tuyên bố của ông Trump về việc Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại eo biển Hormuz cần được đón nhận với thái độ hoài nghi.

Hãng thông tấn Fars của Iran thậm chí còn mô tả phát biểu của Tổng thống Mỹ là "sự pha trộn giữa sự thật và dối trá" khi mô tả các điều khoản của thỏa thuận. Theo Fars, thỏa thuận này không bao gồm việc mở eo biển Hormuz cho tàu thuyền qua lại mà không thu phí, cũng như không có điều khoản nào về việc tiêu hủy kho vật liệu hạt nhân của Iran.

Một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết: "Cuộc họp tại Phòng Tình huống đã kết thúc và kéo dài khoảng hai giờ. Tổng thống Trump chỉ chấp nhận một thỏa thuận có lợi cho nước Mỹ và đáp ứng các lằn ranh đỏ mà ông đặt ra. Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân".

Truyền thông Iran cho rằng tuyên bố của ông Trump về việc Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại eo biển Hormuz cần được đón nhận với thái độ hoài nghi. (Nguồn: AP)

Cũng trong ngày thứ Sáu, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran "không tin vào những lời hứa hay bảo đảm bằng miệng, mà chỉ tin vào hành động thực tế".

Ông Mohammad-Bagher Ghalibaf cũng phát đi thông điệp cứng rắn, khẳng định Iran sẵn sàng bước vào một vòng giao tranh mới nếu các cuộc đàm phán nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và chấm dứt chiến sự không đạt kết quả.

"Chúng tôi giành được những nhượng bộ không phải bằng đối thoại, mà bằng tên lửa. Các cuộc đàm phán chỉ là cách để khiến đối phương hiểu điều đó. Trong bất kỳ thỏa thuận nào, bên chiến thắng là bên chuẩn bị tốt hơn cho xung đột ngay từ ngày hôm sau", ông nói.

Sau hơn hai giờ họp với các cố vấn cấp cao tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng, ông Trump rời cuộc họp nhưng không đưa ra quyết định ngay lập tức. Tờ New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống vẫn chưa đưa ra quyết định về thỏa thuận hòa bình.

Tối 29/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social: "Iran phải đồng ý rằng nước này sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hay bom hạt nhân. Eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức, không thu phí và bảo đảm hoạt động hàng hải không bị hạn chế theo cả hai chiều. Tất cả thủy lôi sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Những tàu bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz do lệnh phong tỏa hải quân tuyệt vời và chưa từng có tiền lệ của chúng tôi giờ sẽ được dỡ bỏ, có thể bắt đầu hành trình trở về nhà! Hãy gửi lời chào tới vợ, chồng, cha mẹ và gia đình của các bạn từ tôi, vị Tổng thống yêu thích của các bạn!".

Ông Trump cũng nhấn mạnh thêm: “Sẽ không có việc trao đổi tiền bạc cho đến khi có thông báo mới. Những vấn đề khác, có tầm quan trọng thấp hơn nhiều đã được nhất trí".

Ngoài ra, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ phối hợp với Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế để giám sát việc phá hủy vật liệu hạt nhân được làm giàu chôn dưới lòng đất tại cơ sở của Iran bị hư hại trong loạt cuộc tấn công trước đây của Mỹ.