Công ty Posco nói bị phạt thuế oan, Cục Hải quan lên tiếng

Theo ông Bùi Quang Hưng - phụ trách pháp chế của Posco VST, doanh nghiệp bị thiệt hại hơn 304 tỷ đồng do quyết định ấn định thuế và xử phạt hành chính từ Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan).

Vụ việc bắt đầu từ năm 2023, khi đoàn kiểm tra sau thông quan Tổng cục Hải quan kết luận rằng POSCO VST chuyển đổi 28.277 tấn nguyên liệu nhập khẩu sang bán nội địa mà không kê khai đúng mục đích sử dụng và chưa nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) tương ứng.

Trên cơ sở đó, Cục Hải quan ban hành quyết định ấn định tổng cộng hơn 121 tỷ đồng thuế VAT, xử phạt hành chính hơn 117 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trước thời điểm cơ quan Hải quan ban hành Quyết định ấn định thuế, POSCO VST đã tự kê khai chuyển đổi và nộp thuế giá trị gia tăng đối với 29 tờ khai tại Hải quan Nhơn Trạch, với tổng số tiền trên 65,6 tỷ đồng (29 tờ khai này nằm trong số các tờ khai mà đoàn kiểm tra của Tổng cục Hải quan đang xem xét).

Công ty Posco kêu bị phạt thuế oan. (Ảnh: Internet).

Posco VST đã thông báo tới Tổng cục Hải quan về việc công ty đã kê khai, nộp thuế GTGT của 29 tờ khai nói trên. Tuy nhiên, Cục Hải quan vẫn ban hành quyết định ấn định thuế, truy thu lần nữa số tiền 65,6 tỷ đồng đã được nộp tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch. Điều này đã khiến doanh nghiệp bị thiệt hại 304 tỷ đồng, đồng thời, ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của công ty.

"Posco VST mong muốn các cơ quan nhà nước cũng có sự thấu hiểu doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh và phát triển tại Việt Nam. Doanh nghiệp mong muốn sai lỗi gì sẽ xử phạt đúng lỗi đó và đề nghị cơ quan chức năng hoàn trả toàn bộ số thuế nộp thừa”, ông Bùi Quang Hưng bày tỏ.

Liên quan đến vụ việc này, Cục Hải quan cho biết, khi kiểm tra sau thông quan, đoàn kiểm tra của Cục Hải quan phát hiện từ ngày 1/1/2020 đến 17/8/2023, Posco VST tự ý tiêu thụ nội địa một lượng thép không gỉ cấu thành từ 28.277 tấn thép không gỉ cán nóng.

Số lượng hàng hóa này thuộc các tờ khai nhập khẩu để sản xuất, xuất khẩu mà không kê khai chuyển mục đích sử dụng (tiêu thụ nội địa). Công ty đã bán cho một số đối tác trong nước, xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra trong khoảng thời gian từ ngày 6/1/2020 đến ngày 21/7/2023.

Việc công ty dùng hàng miễn thuế sai mục đích, không khai báo chuyển đổi đã vi phạm quy định hiện hành.

"Cục Hải quan đã ấn định 132,6 tỷ đồng tiền thuế và xử phạt hành chính hơn 117 tỷ đồng. Quá trình kiểm tra, xử lý, ấn định và xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan đã thực hiện đúng quy định pháp luật có liên quan", Cục Hải quan khẳng định.

Cục Hải quan thông tin, Công ty POSCO VST mở 29 tờ khai A42 chuyển đổi mục đích sử dụng cho một số các tờ khai nhập khẩu sản xuất xuất khẩu và nộp thuế VAT sau khi được đoàn kiểm tra chỉ ra sai phạm. Việc đoàn kiểm tra xác định hành vi, ấn định số tiền thuế phải nộp tại thời điểm năm 2023 đúng quy định pháp luật hải quan.

“Hiện nay, công ty đang trình bày lượng nguyên liệu của 29 tờ khai A42 nêu trên trùng với lượng nguyên liệu bị ấn định thuế tại các Quyết định số 2511/QĐ-TCHQ, 77/QĐ-TCHQ. Tuy nhiên, trên thực tế lượng nguyên liệu bị ấn định thuế này công ty đã chuyển tiêu thụ nội địa (theo thời gian xuất hoá đơn giá trị gia tăng đầu ra trong khoảng thời gian từ ngày 6/1/2020 đến ngày 21/7/2023) tức là trước khi mở tờ khai A42 để thay đổi mục đích sử dụng (ngày 14-15/9/2023)”, Cục Hải quan thông tin.

Về giải quyết khiếu nại lần 2 của Posco VST, Cục Hải quan cho biết đã có phiếu hướng dẫn công ty bổ sung thông tin, tài liệu. Hiện công ty đang tiếp tục cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan để chứng minh số tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa (nếu có) của 29 tờ khai cho số thép nói trên.

"Cục Hải quan đã thụ lý vụ việc và đang tiến hành xử lý hồ sơ theo quy định pháp luật. Sau khi có kết quả xử lý khiếu nại lần 2", Cục Hải quan tiếp tục thông tin.

Công ty POSCO VST là một trong những doanh nghiệp FDI đầu tiên đến Việt Nam từ năm 1991. Hiện công ty có 95,65% vốn từ Tập đoàn POSCO Hàn Quốc, hoạt động tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 (Đồng Nai), chuyên sản xuất thép cán nguội phục vụ xuất khẩu và thị trường nội địa.