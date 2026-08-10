Công ty TNHH Mi Hồng thành lập từ năm 1989, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vàng bạc, trang sức, đá quý, mua bán vàng miếng và dịch vụ cầm đồ.
Vàng Mi Hồng cung cấp nhiều loại vàng từ vàng miếng đầu tư, vàng nhẫn trơn đến các sản phẩm vàng trang sức với nhiều tuổi vàng khác nhau như vàng SJC (vàng 9999), vàng 999, vàng 980, vàng 750, vàng 680, vàng 610...
1 chỉ vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 10/8/2026 giá bao nhiêu?
Theo khảo sát lúc 8h15 sáng nay 10/8/2026, vàng SJC (9999) được Công ty TNHH Vàng Mi Hồng niêm yết ở mức 14.100.000 - 14.250.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua - bán là 150.000 đồng/chỉ.
Bảng giá vàng tại Mi Hồng, tính đến 8h15 ngày 10/8/2026
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng SJC
14.100.000
14.250.000
VND/chỉ
Vàng 999
14.100.000
14.250.000
VND/chỉ
Vàng 985
12.750.000
12.950.000
VND/chỉ
Vàng 980
12.680.000
12.880.000
VND/chỉ
Vàng 950
12.300.000
-
VND/chỉ
Vàng 750
9.300.000
9.600.000
VND/chỉ
Vàng 680
8.150.000
8.450.000
VND/chỉ
Vàng 610
7.850.000
8.150.000
VND/chỉ
Vàng 580
7.250.000
7.550.000
VND/chỉ
Vàng 410
4.350.000
4.650.000
VND/chỉ
So sánh giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật đến 8h15 ngày 10/8/2026
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Mi Hồng
Vàng SJC
14.100.000
14.250.000
VND/chỉ
Vàng 999
14.100.000
14.250.000
VND/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.100.000
14.400.000
VND/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.100.000
14.402.000
VND/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.050.000
14.350.000
VND/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.050.000
14.360.000
VND/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.750.000
14.200.000
VND/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
14.100.000
14.400.000
VND/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.000.000
14.390.000
VND/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.000.000
14.390.000
VND/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
15.750.000
14.250.000
VND/chỉ
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.150.000
14.550.000
VND/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.150.000
14.550.000
VND/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.150.000
14.550.000
VND/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
13.950.000
14.450.000
VND/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
14.120.000
14.520.000
VND/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
14.020.000
-
VND/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
13.920.000
14.420.000
VND/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
14.100.000
14.400.000
VND/chỉ
Phú Quý
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.100.000
14.400.000
VND/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.100.000
14.400.000
VND/chỉ
Vàng trang sức 999.9
13.650.000
14.150.000
VND/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Mi Hồng và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
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