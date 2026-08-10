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Xuất bản ngày 10/08/2026 10:36 AM
Xuất bản ngày 10/08/2026 10:36 AM

1 chỉ vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 10/8/2026 giá bao nhiêu?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Những thông tin chi tiết về giá vàng 9999 tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn tại Việt Nam hôm nay 10/8/2026 sẽ được cập nhật trong bài viết sau đây.

Công ty TNHH Mi Hồng thành lập từ năm 1989, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vàng bạc, trang sức, đá quý, mua bán vàng miếng và dịch vụ cầm đồ.

Vàng Mi Hồng cung cấp nhiều loại vàng từ vàng miếng đầu tư, vàng nhẫn trơn đến các sản phẩm vàng trang sức với nhiều tuổi vàng khác nhau như vàng SJC (vàng 9999), vàng 999, vàng 980, vàng 750, vàng 680, vàng 610...

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

1 chỉ vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 10/8/2026 giá bao nhiêu?

Theo khảo sát lúc 8h15 sáng nay 10/8/2026, vàng SJC (9999) được Công ty TNHH Vàng Mi Hồng niêm yết ở mức 14.100.000 - 14.250.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua - bán là 150.000 đồng/chỉ.

Bảng giá vàng tại Mi Hồng, tính đến 8h15 ngày 10/8/2026

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng SJC

14.100.000

14.250.000

VND/chỉ

Vàng 999

14.100.000

14.250.000

VND/chỉ

Vàng 985

12.750.000

12.950.000

VND/chỉ

Vàng 980

12.680.000

12.880.000

VND/chỉ

Vàng 950

12.300.000

-

VND/chỉ

Vàng 750

9.300.000

9.600.000

VND/chỉ

Vàng 680

8.150.000

8.450.000

VND/chỉ

Vàng 610

7.850.000

8.150.000

VND/chỉ

Vàng 580

7.250.000

7.550.000

VND/chỉ

Vàng 410

4.350.000

4.650.000

VND/chỉ

So sánh giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật đến 8h15 ngày 10/8/2026

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


Mi Hồng

Vàng SJC

14.100.000

14.250.000

VND/chỉ

Vàng 999

14.100.000

14.250.000

VND/chỉ

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.100.000

14.400.000

VND/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.100.000

14.402.000

VND/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.050.000

14.350.000

VND/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.050.000

14.360.000

VND/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.750.000

14.200.000

VND/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.100.000

14.400.000

VND/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.000.000

14.390.000

VND/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.000.000

14.390.000

VND/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

15.750.000

14.250.000

VND/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.150.000

14.550.000

VND/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.150.000

14.550.000

VND/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.150.000

14.550.000

VND/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.950.000

14.450.000

VND/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

14.120.000

14.520.000

VND/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

14.020.000

-

VND/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.920.000

14.420.000

VND/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.100.000

14.400.000

VND/chỉ

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.100.000

14.400.000

VND/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.100.000

14.400.000

VND/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.650.000

14.150.000

VND/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Mi Hồng và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

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