(VTC News) -

Công ty TNHH Mi Hồng thành lập từ năm 1989, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vàng bạc, trang sức, đá quý, mua bán vàng miếng và dịch vụ cầm đồ.

Vàng Mi Hồng cung cấp nhiều loại vàng từ vàng miếng đầu tư, vàng nhẫn trơn đến các sản phẩm vàng trang sức với nhiều tuổi vàng khác nhau như vàng SJC (vàng 9999), vàng 999, vàng 980, vàng 750, vàng 680, vàng 610...

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

1 chỉ vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 10/8/2026 giá bao nhiêu?

Theo khảo sát lúc 8h15 sáng nay 10/8/2026, vàng SJC (9999) được Công ty TNHH Vàng Mi Hồng niêm yết ở mức 14.100.000 - 14.250.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua - bán là 150.000 đồng/chỉ.

Bảng giá vàng tại Mi Hồng, tính đến 8h15 ngày 10/8/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 14.100.000 14.250.000 VND/chỉ Vàng 999 14.100.000 14.250.000 VND/chỉ Vàng 985 12.750.000 12.950.000 VND/chỉ Vàng 980 12.680.000 12.880.000 VND/chỉ Vàng 950 12.300.000 - VND/chỉ Vàng 750 9.300.000 9.600.000 VND/chỉ Vàng 680 8.150.000 8.450.000 VND/chỉ Vàng 610 7.850.000 8.150.000 VND/chỉ Vàng 580 7.250.000 7.550.000 VND/chỉ Vàng 410 4.350.000 4.650.000 VND/chỉ

So sánh giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật đến 8h15 ngày 10/8/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

Mi Hồng Vàng SJC 14.100.000 14.250.000 VND/chỉ Vàng 999 14.100.000 14.250.000 VND/chỉ SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.100.000 14.400.000 VND/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.100.000 14.402.000 VND/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.050.000 14.350.000 VND/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.050.000 14.360.000 VND/chỉ Nữ trang 99,99% 13.750.000 14.200.000 VND/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.100.000 14.400.000 VND/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.000.000 14.390.000 VND/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.000.000 14.390.000 VND/chỉ Vàng nữ trang 999.9 15.750.000 14.250.000 VND/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.150.000 14.550.000 VND/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.150.000 14.550.000 VND/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.150.000 14.550.000 VND/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.950.000 14.450.000 VND/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 14.120.000 14.520.000 VND/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.020.000 - VND/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.920.000 14.420.000 VND/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.100.000 14.400.000 VND/chỉ Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.100.000 14.400.000 VND/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.100.000 14.400.000 VND/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.650.000 14.150.000 VND/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Mi Hồng và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.