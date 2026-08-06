Vàng 9999 có hàm lượng vàng nguyên chất gần như cao nhất trên thị trường, đạt khoảng 99,99%. Nhờ tỷ lệ vàng tinh khiết lớn, loại vàng này sở hữu sắc vàng đậm, sáng và khá đặc trưng.
Vàng 9999 khá mềm, dễ xuất hiện vết xước, móp hoặc biến dạng nếu bị va đập mạnh hay chịu tác động từ vật cứng.
Đặc điểm này khiến vàng 9999 không phù hợp với những mẫu trang sức đòi hỏi độ cứng cao, thiết kế nhiều chi tiết hoặc đính đá. Thay vào đó, sản phẩm thường được chế tác thành vàng miếng, nhẫn trơn và các sản phẩm phục vụ nhu cầu tích trữ, đầu tư.
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 6/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Lúc 7h sáng nay (6/8), giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 13,88 - 14,18 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 80.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều mua - bán so với đầu giờ sáng qua.
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ niêm yết ở mức 13,83 - 14,13 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 7h ngày 6/8/2026
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.880.000
14.180.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
13.880.000
14.182.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
13.880.000
14.183.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.830.000
14.130.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
13.830.000
14.140.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.530.000
13.980.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h00 ngày 6/8/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.880.000
14.180.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
13.880.000
14.182.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.830.000
14.130.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
13.830.000
14.140.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.530.000
13.980.000
đồng/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
13.880.000
14.180.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.790.000
14.170.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
13.790.000
14.170.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.520.000
14.020.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng SJC
13.880.000
14.180.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.850.000
14.250.000
đồng/chỉ
Bảo Tin Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.920.000
14.320.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.920.000
14.320.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
13.920.000
14.320.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
13.720.000
14.220.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
14.020.000
14.420.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
13.920.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
13.820.000
14.320.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
14.030.000
14.330.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.880.000
14.180.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
13.880.000
14.180.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
13.530.000
14.030.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.
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