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Xuất bản ngày 10/08/2026 10:03 AM
Xuất bản ngày 10/08/2026 10:03 AM

Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ làm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai

Viên Minh
Viên Minh
(VTC News) -

Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Sáng 10/8, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức lễ thông báo, công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo các quyết định được công bố, Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, được điều động đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Đại tá Trịnh Khắc Cường - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Đại tá Trịnh Khắc Cường - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an nhận quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Đại tá Trịnh Khắc Cường - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an nhận quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Trước khi nhận nhiệm vụ tại Lào Cai, Đại tá Trịnh Khắc Cường công tác tại Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Trong quá trình công tác, Đại tá Trịnh Khắc Cường từng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum. Sau đó, ông được điều động về Bộ Công an, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Tháng 4/2026, Đại tá Trịnh Khắc Cường được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

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