Nói bắn nước bọt vào người khác: Khó xử cả hai

Tiếp xúc gần về mặt khoảng cách, nếu không phải vợ chồng con cái, có lẽ chỉ còn mấy ông thợ cắt tóc. Vì công việc họ phải tiếp xúc rất gần với mặt của khách để cắt, để cạo và ngoáy tai. Họ có thể xoa xoa cả bàn tay lên cằm, lên miệng bạn để kiểm tra xem râu đã cạo nhẵn chưa. Họ làm việc đó với một tình yêu và trách nhiệm với công việc nên đôi khi bạn thể tất, chấp nhận trong trạng thái nín thở.

Thường mỗi người chọn cho mình một ông thợ cắt tóc hợp ý nhất. Cái hiệu cắt đó có thể sang, thậm chí bình dân, nhếch nhác nhưng nếu cắt hợp thì mọi người vẫn đến, đều đặn tháng 1 hoặc 2 lần.

Tôi cũng có một ông thợ cắt hợp ý như thế! Tiệm xuềnh xoàng nhưng được cái cắt đẹp (với tôi) và giá cả phải chăng, tầm gói xôi sáng.

Thường thợ cắt tóc hay chuyện. Đông tây kim cổ chuyện gì họ cũng nói được. Họ muốn nói vì họ có nhu cầu chia sẻ và lắng nghe để nắm bắt thông tin. Nhưng thường họ là diễn giả vì là chủ nhà và quan điểm họ đưa ra chả khách nào dại dột phản bác, dù không đồng tình. Thế là cứ nói.

Ông thợ cắt tóc của tôi cũng trong số ấy. Ông nói nhiều chuyện cũng hay hay nhưng giá như ông có một chiếc khẩu trang. Song ước mơ đó của tôi có vẻ xa vời. Trời nóng, đeo khẩu trang rất khó chịu. Mặt khác giao tiếp qua khẩu trang bất tiện và không biểu cảm.

Thế là ông ấy cứ sát mặt tôi mà nói, kể, bình luận… Chợt môi tôi bị một vật gì đó văng trúng. Rất nhỏ, rất nhẹ, rất êm nhưng chắc chắn có. Đúng rồi, một “viên” nước bọt gọn ghẽ đang ở trên môi tôi. Nó hình tròn, bằng hạt đỗ xanh, có bong bóng và có…mùi. Chắc chắn thế dù tôi không nhìn thấy.

(Ảnh mình họa: AI)

Cái khăn choàng quây kín khiến tôi không thể rút ngay tay ra để lau “viên” nước bọt. Và thực lòng tôi cũng không muốn làm thế! Tôi được giáo dục để biết không nên đẩy người khác vào tình huống khó xử, ngại ngùng, xấu hổ vì những hành vi họ gây ra, nhất là khi họ không cố tình.

Chưa bao giờ tôi mong ông thợ đáng kính mau chóng kết thúc công việc như thế. Tôi đã hạn chế thở đến mức tối đa. Lát nữa tôi sẽ bật dậy, khép miệng chào ông thật nhẹ để “viên” nước bọt không có cơ hội lăn xuống dịch chuyển vào trong miệng. Và chỉ cần một cái vung tay, tôi sẽ xử lý xong để nhịp thở trở lại bình thường…

Đấy là một trải nghiệm trớ trêu, chả ai muốn, nhưng rõ ràng tôi đã phải chịu đựng và tôi cứ tự hỏi, cách mình xử lý như thế đã phù hợp chưa?