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Xuất bản ngày 05/08/2026 07:04 AM
Xuất bản ngày 05/08/2026 07:04 AM

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 5/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Thông tin chi tiết giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu khác hôm nay 5/8/2026.

Vàng 9999 có hàm lượng vàng nguyên chất cao, lên tới khoảng 99,99%, chỉ khoảng 0,01% tạp chất. Do độ tinh khiết gần như tuyệt đối, vàng 9999 sở hữu màu vàng ánh đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng tự nhiên.

Với đặc tính mềm và dễ biến dạng, vàng 9999 hiếm khi được sử dụng để chế tác những mẫu trang sức có thiết kế phức tạp hoặc đính nhiều chi tiết cầu kỳ. Thay vào đó, vàng 9999 thường sử dụng để sản xuất vàng miếng, nhẫn tròn trơn.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 5/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h00 ngày 5/8/2026, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết trong khoảng 12,9 - 14,20 triệu đồng/chỉ, tùy sản phẩm và giá mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn tròn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn tròn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật đến 7h00 ngày 5/8/2026

Loại vàng

Hàm lượng vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu

999.9 (24k)

13.800.000

14.200.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu

999.9 (24k)

13.800.000

14.200.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

999.9 (24k)

13.800.000

14.200.000

đồng/chỉ

Vàng hệ thống

999.9(24k)

13.320.000

Liên hệ

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

999.9 (24k)

13.600.000

14.100.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9

99.9 (24k)

13.580.000

14.080.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu

999.9 (24k)

12.900.000

Liên hệ

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng giá vàng 999 hôm nay tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 7h00 ngày 5/8/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.750.000

14.050.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.750.000

14.052.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.650.000

14.000.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.650.000

14.010.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.400.000

13.850.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.750.000

14.050.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.620.000

14.020.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.620.000

14.020.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.400.000

13.900.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng SJC

13.750.000

14.050.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.750.000

14.150.000

đồng/chỉ

Nguyên Liệu 99.99

13.100.000

13.300.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.500.000

14.000.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.800.000

14.200.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.800.000

14.200.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.800.000

14.200.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.600.000

14.100.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

13.750.000

14.150.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.650.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.550.000

14.050.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

13.750.000

14.050.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.750.000

14.050.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.750.000

14.050.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.500.000

13.950.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

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