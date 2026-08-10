Giá vàng hôm nay 10/8: Vững vàng trên mốc 4.300 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng tiếp tục trụ ở ngưỡng cao nhờ được thúc đẩy bởi liên tiếp những báo cáo đáng thất vọng về thị trường lao động Mỹ. Các chuyên gia Phố Wall và nhà đầu tư Main Street dự báo giá vàng có thể tiếp tục tăng trong tuần tới.

Giá vàng tăng vượt 4.300 USD/ounce khi những dấu hiệu rạn nứt trên thị trường lao động khiến thị trường giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 là dưới 50%. Trước khi báo cáo việc làm hôm thứ Sáu được công bố, xác suất này được thị trường đánh giá ở mức gần 60%.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đứng ở ngưỡng cao. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Một yếu tố khác được thị trường chú ý trong tuần là đợt can thiệp vào thị trường ngoại hối của Mỹ và Nhật Bản nhằm hỗ trợ đồng yên Nhật. Hoạt động mua vào đồng yên đã khiến đồng USD chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, qua đó hỗ trợ giá vàng thông qua kênh tỷ giá.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 10/8, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 141 triệu đồng/lượng (mua) - 144 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 140,5 triệu đồng/lượng (mua) - 143,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.340 USD/ounce, giảm 1 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về giá vàng tuần này, các chuyên gia đánh giá khá tích cực. khi sự bất ổn kinh tế khiến Fed vẫn đứng ngoài cuộc. Quá trình tăng giá 4.000 USD/ounce trên thị trường giao ngay diễn ra khá chậm, nhưng xu hướng tích lũy đã quay trở lại và họ không nghĩ nó sẽ dừng lại.

Tuy vậy mức tăng của vàng được cho là sẽ hạn chế vì Fed khó có khả năng từ bỏ chính sách thắt chặt khi đối mặt với áp lực lạm phát dai dẳng.

Tuần này, thị trường sẽ chuyển sự chú ý từ việc làm sang lạm phát. Theo lịch chính thức của Cục Thống kê Lao động Mỹ, CPI tháng 7 sẽ được công bố ngày 12/8, tiếp đó là PPI ngày 13/8 và báo cáo bán lẻ tháng 7 dự kiến công bố ngày 14/8.