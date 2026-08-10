Xe ô tô nhập khẩu tăng kỷ lục, xe lắp ráp có dấu hiệu chững lại

Thị trường xe ô tô nhập khẩu tại Việt Nam bước sang nửa cuối năm 2026 với diễn biến đáng chú ý khi lượng xe nguyên chiếc liên tục được các doanh nghiệp đẩy mạnh đưa về nước.

Nguồn cung xe nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh, nhưng hoạt động sản xuất, lắp ráp trong nước bắt đầu có chiều hướng giảm tốc sau giai đoạn tăng trưởng mạnh.

Sự trái chiều này không chỉ phản ánh chiến lược nguồn cung của các hãng xe mà còn cho thấy cấu trúc thị trường ô tô Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng, khi khoảng cách về giá, trang bị và khả năng tiếp cận thị trường giữa xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) và xe sản xuất, lắp ráp trong nước (CKD) ngày càng thu hẹp.

Lượng xe mới được bổ sung cho thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 7 vẫn ở mức cao. Trong khi xe sản xuất, lắp ráp trong nước giảm hơn 9% so với tháng trước thì ô tô nhập khẩu lại tăng mạnh, lên mức cao nhất từ đầu năm đến nay.

Xe ô tô nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh, trong khi sản xuất, lắp ráp trong nước có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tăng tốc, giảm hơn 9% so với tháng trước. (Ảnh minh họa)

Lượng xe ô tô nhập khẩu tăng kỷ lục trong tháng 7/2026

Theo báo cáo vừa công bố của Cục Thống kê, ước tính có tổng cộng 75.091 chiếc ô tô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam trong tháng 7/2026. So với tháng 6 (75.309 chiếc) con số có phần sụt giảm nhẹ 0,3%, tuy nhiên vẫn giữ ở mức cao.

Trong khi đó, lượng ô tô lắp ráp trong nước xuất xưởng tháng 7 vừa qua chỉ đạt 45.100 chiếc, giảm 9,3% so với tháng trước. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước xuất xưởng ước đạt tổng cộng 325.400 chiếc xe mới, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Số liệu thống kê cho thấy một thực tế, trong khi xe sản xuất, lắp ráp trong nước sụt giảm, thì lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 7 vừa qua đã vọt tăng lên 29.991 chiếc với tổng giá trị đạt 597 triệu USD. Sản lượng tăng tới 17,1% về lượng và tăng 3,1% về giá trị so với tháng trước (với 25.609 chiếc, đạt giá trị 579 triệu USD).

Quy mô này cho thấy các doanh nghiệp đang chủ động gia tăng nguồn cung xe nhập khẩu cho giai đoạn nửa cuối năm, một lượng xe kỷ lục đạt được trong vòng 1 tháng so với nhiều năm trở lại đây.

Theo số liệu thống kê, ước tính đã có 178.223 chiếc ô tô được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam tính luỹ kế trong 7 tháng đầu năm 2026, với tổng giá trị kim ngạch đạt 3,456 tỷ USD, tăng 46,7% về lượng và 30,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến của xe nhập khẩu càng đáng chú ý nếu đặt cạnh hoạt động sản xuất trong nước. Tuy nhiên điều này chưa đồng nghĩa với việc xe lắp ráp trong nước đánh mất lợi thế. Trái lại, tính tổng khối lượng quy mô sản xuất hiện vẫn lớn hơn đáng kể so với lượng xe nhập khẩu hàng tháng.

Sự đảo chiều giữa hai nhóm nguồn cung cho thấy các hãng xe đang thận trọng hơn với kế hoạch sản xuất trong nước, đặc biệt trong bối cảnh lượng hàng tồn kho trên thị trường còn tương đối lớn và cuộc đua giảm giá ngày càng quyết liệt.

Mặt khác, việc này cũng cho thấy cuộc cạnh tranh nửa cuối năm sẽ không chỉ diễn ra giữa các thương hiệu mà còn là cuộc cạnh tranh giữa các mô hình nguồn cung: nhập khẩu nguyên chiếc hay sản xuất, lắp ráp trong nước.

Bảng tổng hợp sản lượng ô tô sản xuất trong nước và nhập khẩu luỹ kế 7 tháng năm 2026.

Áp lực cạnh tranh mới trên thị trường ô tô Việt Nam

Với người tiêu dùng, nguồn cung xe nhập khẩu dồi dào mang lại lựa chọn phong phú hơn, đồng thời gia tăng áp lực giảm giá trên thị trường.

Nhưng với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, đây cũng là lời nhắc rằng lợi thế bảo hộ bằng thuế quan đang ngày càng thu hẹp. Muốn cạnh tranh lâu dài, các nhà sản xuất trong nước sẽ phải dựa nhiều hơn vào quy mô, công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa và một hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ đủ mạnh.

Bởi vậy, sự tăng tốc của xe nhập khẩu trong tháng 7 không chỉ là một biến động về nguồn cung. Nó có thể là dấu hiệu cho một giai đoạn cạnh tranh mới của thị trường ô tô Việt Nam, nơi ranh giới giữa “xe nhập” và “xe nội” ngày càng mờ đi. Theo sau đó thì giá bán, công nghệ và khả năng đáp ứng nhu cầu người dùng mới là những yếu tố quyết định cuộc chơi dài hạn.