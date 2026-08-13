ABBank và Hanwha Life Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

(VTC News) -

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) và Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam (Hanwha Life Việt Nam) chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện, kết nối thế mạnh về sản phẩm và mạng lưới phân phối của hai bên để mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính - bảo hiểm.

Thỏa thuận đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác, đồng thời mở ra cơ hội kết nối sản phẩm, khách hàng và mạng lưới phân phối của hai tổ chức, hướng tới gia tăng giá trị phục vụ khách hàng.

Đại diện ABBank và Hanwha Life Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác, tạo thêm điểm kết nối để khách hàng tiếp cận các giải pháp tài chính và bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của mình.

Thông qua hệ thống và kênh phân phối của ABBank, khách hàng có thêm lựa chọn các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Hanwha Life Việt Nam. Đồng thời, khách hàng của Hanwha Life Việt Nam cũng có thêm cơ hội tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính từ ABBank.

Sự kết nối này không chỉ mở rộng lựa chọn sản phẩm tại những kênh phân phối quen thuộc, mà còn giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc chủ động xây dựng kế hoạch tài chính, từ bảo vệ, tích lũy đến chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn.

Trong khuôn khổ hợp tác, ABBank sẽ phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Hanwha Life Việt Nam, gồm Đồng Hành Vững Bước, Đồng Hành Sống Thỏa Chất, Bảo An Trọn Đời, Bảo Gia Vẹn Toàn….

Danh mục sản phẩm được lựa chọn nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng, từ bảo vệ tài chính trước những rủi ro trong cuộc sống đến chăm sóc sức khỏe, tích lũy và chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn.

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Đặc biệt, sự bổ trợ giữa sản phẩm ngân hàng và bảo hiểm mở ra hướng tiếp cận toàn diện hơn đối với các nhu cầu tài chính của khách hàng. Bên cạnh các giải pháp quản lý và tích lũy tài chính, khách hàng có thể cân nhắc thêm các phương án bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro trong tương lai, qua đó từng bước xây dựng nền tảng tài chính vững vàng hơn.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đan Ngọc Anh, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân ABBank, cho biết: “Lấy khách hàng làm trọng tâm, ABBank luôn tìm kiếm những giải pháp có thể đáp ứng tốt hơn các nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng trong cuộc sống.

Hợp tác với Hanwha Life Việt Nam là một bước tiến trong việc hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm của ABBank, đồng thời mở rộng thêm những lựa chọn để khách hàng chủ động quản lý và hoạch định tài chính”.

Đồng thời, thông qua mạng lưới phân phối của Hanwha Life Việt Nam, các sản phẩm và dịch vụ tài chính của ABBank sẽ có thêm cơ hội đến gần hơn với khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm. Sự kết nối này tạo điều kiện để hai bên bổ sung thế mạnh cho nhau, đồng thời mở rộng hệ sinh thái giải pháp có thể cung cấp tới khách hàng.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam, ông Đào Duy Ninh - Phó Tổng giám đốc Phát triển chiến lược và Kênh phân phối, Hanwha Life Việt Nam, chia sẻ: “Bảo hiểm nhân thọ không chỉ là giải pháp bảo vệ trước những rủi ro, mà còn là một phần trong kế hoạch tài chính dài hạn của mỗi cá nhân và gia đình.

Thông qua hợp tác với ABBank, Hanwha Life Việt Nam kỳ vọng đưa các giải pháp bảo hiểm đến gần hơn với khách hàng, giúp họ có thêm nền tảng để an tâm trước hiện tại và chủ động chuẩn bị cho tương lai”.

Khách hàng sẽ có thêm cơ hội tiếp cận các giải pháp tài chính - bảo hiểm, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, tích lũy và hoạch định tương lai.

Trên nền tảng hợp tác toàn diện, ABBank và Hanwha Life Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sáng kiến phù hợp với nhu cầu của khách hàng, hướng tới mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn.

Với sự kết hợp giữa năng lực ngân hàng bán lẻ của ABBank và kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ của Hanwha Life Việt Nam, hai bên kỳ vọng sẽ mang đến thêm những giải pháp thiết thực, giúp khách hàng chủ động hơn trong việc bảo vệ, tích lũy và hoạch định tương lai, kiến tạo những giá trị tích cực, bền vững và lâu dài.