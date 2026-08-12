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Mạng xã hội ô nhiễm, giới trẻ bị đầu độc: Dọn sạch rác thế nào? “Giang hồ mạng” liên tục nổi lên với những livestream chửi bới, thách thức, câu view, thu hút hàng trăm nghìn người xem và kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại.

Mua phần mềm giá rẻ trên mạng có vi phạm sở hữu trí tuệ? Nhiều gói phần mềm được rao bán rẻ hơn chính hãng nhiều lần, khiến người dùng băn khoăn về nguồn gốc và nguy cơ vi phạm bản quyền.

So sánh CarPlay cắm dây và không dây - lựa chọn cho người dùng ô tô Dù tính năng và giao diện tương đồng, kết nối Apple CarPlay cắm dây và không dây vẫn có khác biệt về độ ổn định, chất lượng âm cũng như sự tiện lợi khi sử dụng.

Thêm 25 hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng Lực lượng tìm kiếm phát hiện, quy tập thêm 25 hài cốt liệt sĩ tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng trong ngày 12/8, nâng tổng số được tìm thấy lên 293 bộ.

Đoàn cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Ngày 12/8, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu, tới viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Lãnh đạo Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

28 tác phẩm tiêu biểu được trao giải Cuộc thi chính luận ngành Công Thương Chiều 12/8, Bộ Công Thương tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026.

Loạt tỉnh miền Bắc sắp có mưa dông Theo nhận định của cơ quan khí tượng, các ổ mây dông đang phát triển mạnh ở loạt tỉnh miền Bắc và sẽ gây mưa tại các khu vực này.

Xem tiêm kích, trực thăng vũ trang tấn công mục tiêu mặt đất Xem tiêm kích, trực thăng vũ trang tấn công mục tiêu mặt đất ở Gia Lai

Ngôi sao của CLB Công an Hà Nội từng lọt tầm ngắm của Man Utd David Henen trở thành người hùng của CLB Công an Hà Nội sau một quãng thời gian dài sự nghiệp của anh không hề đi đúng hướng.

XSMB 12/8 - Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 12/8/2026 XSMB 12/8/2026, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 12/8 được cập nhật lúc 18h15, theo dõi XS miền Bắc hôm nay mới, chính xác nhất.

Trung Quốc đột phá vật liệu graphene lượng tử, bước tiến lớn trong công nghệ Trung Quốc công bố bước đột phá trong vật liệu graphene lượng tử, có khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ với Mỹ.

Cách để TP.HCM di dời toàn bộ 41.540 căn nhà ven kênh rạch trong 4 năm Để hoàn tất di dời 41.540 căn nhà ven kênh rạch, TP.HCM sẽ triển khai 115 dự án chỉnh trang đô thị, với tổng vốn đầu tư dự kiến 396.875 tỷ đồng, tại 53 phường, xã.