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Xuất bản ngày 12/08/2026 06:40 PM
Xuất bản ngày 12/08/2026 06:40 PM

Mạng xã hội ô nhiễm, giới trẻ bị đầu độc: Dọn sạch rác thế nào?

(VTC News) -

“Giang hồ mạng” liên tục nổi lên với những livestream chửi bới, thách thức, câu view, thu hút hàng trăm nghìn người xem và kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại.

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