Hàng trăm người 'cứu' tuyến đường vừa sử dụng 1 tháng đã bị sóng biển đánh hỏng

Việc gia cố là giải pháp bước đầu nhằm xử lý các vị trí xung yếu, hạn chế thiệt hại và bảo đảm an toàn cho tuyến đường cũng như khu vực bãi tắm. Trong điều kiện thời tiết còn có khả năng xuất hiện các đợt sóng lớn, công tác theo dõi diễn biến sạt lở được các đơn vị đặc biệt chú trọng. Về lâu dài, giải pháp bảo vệ khu vực này được kỳ vọng là hệ thống đê ngầm và kè bảo vệ bờ biển Thuận An đang được triển khai phía ngoài tuyến đường.