Trăm người cứu đường bê tông mới làm đã bị sóng biển xâm thực
'Cú sập' lan đột biến: Từ giao dịch tiền tỷ đến nợ nần bủa vây
Từng kiếm hàng chục tỷ đồng nhờ lan đột biến, 6 người nhanh chóng thành “đại gia”, nhưng cú sập trong 1 giờ khiến họ mất trắng tài sản, nợ nần bủa vây.
Hàng loạt cầu và đường dẫn thi công ‘rùa bò’, dân đợi hoài chẳng thấy thông xe
Sau nhiều năm triển khai, hàng loạt cầu và đường dẫn ở Đà Nẵng vẫn chìm trong dang dở khiến người dân "dài cổ" đợi chờ.
Lời kể của người quay clip bé trai bị đánh đập tại chùa Bầu
Nghe tiếng khóc thảm thiết, một người dân sống quanh chùa Bầu (Phú Thọ) chạy đến kiểm tra và ghi lại được cảnh một người đàn ông liên tục dùng roi đánh cháu nhỏ.
Hàng trăm người 'cứu' tuyến đường vừa sử dụng 1 tháng đã bị sóng biển đánh hỏng
Hàng trăm người gồm lực lượng quân sự, dân quân phối hợp với người dân được huy động để cứu tuyến đường ven biển Thuận An (Huế) mới dùng 1 tháng đã bị sóng xâm thực.
Cầu thủ Việt kiều Adou Minh nhập quốc tịch, có thể khoác áo tuyển Việt Nam
Câu lạc bộ Công an Hà Nội xác nhận cầu thủ Adou Minh hoàn tất thủ tục nhập tịch, trở thành công dân Việt Nam.
Bộ Chính trị: Đến năm 2030, làm chủ một số công nghệ chế biến sâu đất hiếm
Mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam làm chủ một số công nghệ chế biến sâu đất hiếm, vật liệu bán dẫn, vật liệu pin; tỷ lệ nội địa hóa một số vật liệu chiến lược đạt 50%.
Diễn đàn Kinh doanh 2026: Kinh tế số – động lực của mô hình tăng trưởng mới
Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Kinh doanh 2026.
Sư phạm Toán vươn lên dẫn đầu điểm chuẩn nhiều trường đại học
Điểm chuẩn năm 2026 ghi nhận thay đổi đáng chú ý khi Sư phạm Toán vươn lên dẫn đầu tại nhiều trường đại học, thay thế vị trí của nhóm ngành Sư phạm Lịch sử, Ngữ văn.
Masan Consumer mang kinh nghiệm ứng dụng khoa học cảm quan ra sân chơi quốc tế
Masan Consumer tiếp tục đồng hành cùng SPISE 2026, hội thảo khoa học quốc tế về đánh giá cảm quan được tổ chức định kỳ 2 năm một lần.
CLB đòi trả cầu thủ, Malaysia mất trụ cột ở trận gặp tuyển Việt Nam
Malaysia chịu tổn thất lớn trước bán kết ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Việt Nam vì câu lạc bộ yêu cầu trả cầu thủ.
TH ra mắt TH true WATER bình vòi 18,5 L từ nguồn nước ngầm núi lửa triệu năm
TH ra mắt Nước tinh khiết TH true WATER 18,5 L với thiết kế vòi tiện lợi, thêm lựa chọn cho dòng sản phẩm nước tinh khiết từ nguồn nước ngầm núi lửa triệu năm.
Đăng tin cô gái dùng tiền từ thiện mua điện thoại, một phụ nữ ở Đắk Lắk bị phạt
Người phụ nữ ở Đắk Lắk bị cơ quan chức năng đề nghị xử phạt 12,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thật, cho rằng một cô gái sử dụng tiền từ thiện để mua điện thoại.
Ngành Y khoa: Điểm chuẩn cao, học phí tăng
Điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe tại các trường đại học (ĐH) y dược công lập trên toàn quốc cho thấy có tăng nhẹ so với năm 2025.
Báo quốc tế: Vinhomes dẫn đầu xu thế 'phát triển thuận thiên nhiên' tại châu Á
Hàng loạt cơ quan báo chí và chuyên trang đô thị quốc tế đã ghi nhận Vinhomes như một hình mẫu tiêu biểu cho xu hướng “phát triển thuận thiên” tại châu Á.
Làm rõ trách nhiệm người quay video nhưng không can ngăn vụ 5 trẻ bị hành hung
Công an Phú Thọ đang làm rõ trách nhiệm người quay video cảnh 5 trẻ bị đánh tại chùa Bầu nhưng không can ngăn, bảo vệ các cháu khỏi hành vi hành hung.
XSMN 12/8 - Xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 12/8/2026
XSMN 12/8/2026, kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ Tư ngày 12/8 được cập nhật lúc 16h15, theo dõi XS miền Nam mới nhất, chính xác nhất.
XSST 12/8 - Xổ số Sóc Trăng hôm nay 12/8/2026
XSST 12/8, cập nhật kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 12/8/2026 mở thưởng vào lúc 16h15, theo dõi XSST nhanh nhất và chính xác nhất.
Vì sao điểm chuẩn sư phạm vẫn cao chót vót dù bài toán nhân lực đã khác?
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tiếp tục duy trì mặt bằng điểm chuẩn rất cao trong mùa tuyển sinh 2026, với ngành Sư phạm Toán học lấy 29 điểm, Sư phạm Hóa học 28,99 điểm.
Bình luận