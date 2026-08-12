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Xuất bản ngày 12/08/2026 04:19 PM
Xuất bản ngày 12/08/2026 04:19 PM

Hàng trăm người 'cứu' tuyến đường vừa sử dụng 1 tháng đã bị sóng biển đánh hỏng

NGUYỄN VƯƠNG
NGUYỄN VƯƠNG
(VTC News) -

Hàng trăm người gồm lực lượng quân sự, dân quân phối hợp với người dân được huy động để cứu tuyến đường ven biển Thuận An (Huế) mới dùng 1 tháng đã bị sóng xâm thực.

Trăm người cứu đường bê tông mới làm đã bị sóng biển xâm thực

Hàng trăm người đang được huy động bao gồm lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, người dân và cán bộ địa phương... đang được huy động để triển khai các biện pháp để cứu tuyến đường bê tông ven biển Thuận An - Phú Thuận (phường Thuận An, TP Huế) đang bị sóng xâm thực gây hở hàm ếch nghiêm trọng.

Hàng trăm người đang được huy động bao gồm lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, người dân và cán bộ địa phương... đang được huy động để triển khai các biện pháp để cứu tuyến đường bê tông ven biển Thuận An - Phú Thuận (phường Thuận An, TP Huế) đang bị sóng xâm thực gây hở hàm ếch nghiêm trọng.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, nhiều vị trí, lớp cát bên dưới nền đường bê tông đã bị sóng biển cuốn trôi, khiến phần móng đường bị khoét sâu. Một số điểm xuất hiện tình trạng hở hàm ếch, tạo khoảng trống ngay bên dưới lớp bê tông.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, nhiều vị trí, lớp cát bên dưới nền đường bê tông đã bị sóng biển cuốn trôi, khiến phần móng đường bị khoét sâu. Một số điểm xuất hiện tình trạng hở hàm ếch, tạo khoảng trống ngay bên dưới lớp bê tông.

Để khắc phục tình trạng này, lực lượng chức năng sử dụng các bao cát để chèn vào phần móng đường để tạm thời bảo vệ tuyến đường trước tình trạng sóng xâm thực.

Để khắc phục tình trạng này, lực lượng chức năng sử dụng các bao cát để chèn vào phần móng đường để tạm thời bảo vệ tuyến đường trước tình trạng sóng xâm thực.

Một chiếc xe cẩu cỡ lớn cũng được điều đến công trường để cào cát đắp vào các khu vực nền móng đường bê tông bị nước biển xâm thực.

Một chiếc xe cẩu cỡ lớn cũng được điều đến công trường để cào cát đắp vào các khu vực nền móng đường bê tông bị nước biển xâm thực.

Được biết, tuyến đường bê tông ven biển kể trên mới hoàn thiện và đưa vào sử dụng được khoảng 1 tháng.

Được biết, tuyến đường bê tông ven biển kể trên mới hoàn thiện và đưa vào sử dụng được khoảng 1 tháng.

Theo người dân địa phương, khu vực này thường xuyên chịu tác động của sóng biển, nhất là những thời điểm biển động.

Theo người dân địa phương, khu vực này thường xuyên chịu tác động của sóng biển, nhất là những thời điểm biển động.

Cách đây khoảng hơn 3 ngày, sóng lớn gây xói lở mạnh, nước biển cuốn cát dưới lòng đường, có chỗ sâu 2m, có chỗ 3m.

Cách đây khoảng hơn 3 ngày, sóng lớn gây xói lở mạnh, nước biển cuốn cát dưới lòng đường, có chỗ sâu 2m, có chỗ 3m.

Theo UBND phường Thuận An, nguyên nhân bước đầu được xác định do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây sóng lớn, tác động trực tiếp vào khu vực ven biển. Sóng đánh liên tục vào chân tuyến đường cuốn trôi lớp cát phía dưới, dẫn đến tình trạng sạt lở và tạo các khoảng rỗng dưới nền bê tông.

Theo UBND phường Thuận An, nguyên nhân bước đầu được xác định do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây sóng lớn, tác động trực tiếp vào khu vực ven biển. Sóng đánh liên tục vào chân tuyến đường cuốn trôi lớp cát phía dưới, dẫn đến tình trạng sạt lở và tạo các khoảng rỗng dưới nền bê tông.

Sau khi phát hiện tình trạng trên, UBND phường Thuận An chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án khắc phục, gia cố những vị trí bị ảnh hưởng, hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp diễn và bảo đảm an toàn khu vực. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công được giao chủ trì, phối hợp với lực lượng dân quân cơ động, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An và Hải đội Biên phòng 2 tổ chức gia cố các điểm xung yếu.

Sau khi phát hiện tình trạng trên, UBND phường Thuận An chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án khắc phục, gia cố những vị trí bị ảnh hưởng, hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp diễn và bảo đảm an toàn khu vực. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công được giao chủ trì, phối hợp với lực lượng dân quân cơ động, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An và Hải đội Biên phòng 2 tổ chức gia cố các điểm xung yếu.

Việc gia cố là giải pháp bước đầu nhằm xử lý các vị trí xung yếu, hạn chế thiệt hại và bảo đảm an toàn cho tuyến đường cũng như khu vực bãi tắm. Trong điều kiện thời tiết còn có khả năng xuất hiện các đợt sóng lớn, công tác theo dõi diễn biến sạt lở được các đơn vị đặc biệt chú trọng. Về lâu dài, giải pháp bảo vệ khu vực này được kỳ vọng là hệ thống đê ngầm và kè bảo vệ bờ biển Thuận An đang được triển khai phía ngoài tuyến đường.

Việc gia cố là giải pháp bước đầu nhằm xử lý các vị trí xung yếu, hạn chế thiệt hại và bảo đảm an toàn cho tuyến đường cũng như khu vực bãi tắm. Trong điều kiện thời tiết còn có khả năng xuất hiện các đợt sóng lớn, công tác theo dõi diễn biến sạt lở được các đơn vị đặc biệt chú trọng. Về lâu dài, giải pháp bảo vệ khu vực này được kỳ vọng là hệ thống đê ngầm và kè bảo vệ bờ biển Thuận An đang được triển khai phía ngoài tuyến đường.

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