Máy bay nội địa của Trung Quốc lần đầu bay thương mại quốc tế hiện đại cỡ nào?

(VTC News) -

Theo CNBC, máy bay chở khách C919 do Trung Quốc tự sản xuất đã cất cánh thực hiện chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên vào ngày 12/8, đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm phát triển một lựa chọn thay thế cho Boeing và Airbus.

Theo FlightRadar24, chiếc máy bay thân hẹp do Air China vận hành đã cất cánh từ sân bay quốc tế Bắc Kinh hướng đến Ulaanbaatar (Mông Cổ) và hạ cánh khoảng 2 giờ sau đó. Đây là lần đầu tiên loại máy bay thân hẹp này hoạt động ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Máy bay C919 là thành quả 14 năm phát triển của COMAC, được Trung Quốc cấp chứng nhận cuối tháng 9/2022 và bay thương mại từ tháng 5/2023. (Ảnh: CGTN)

C919 là mẫu máy bay chở khách thân hẹp, một lối đi, có sức chứa tối đa 174 hành khách, được thiết kế để cạnh tranh trong cùng phân khúc với Boeing 737 Max và Airbus A320neo. (Ảnh: VCG)

Theo Tân Hoa Xã, C919 là máy bay phản lực thân hẹp đầu tiên do Trung Quốc tự phát triển, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hàng không quốc tế và được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ độc lập. (Ảnh: China Daily)

Tuy nhiên, việc sản xuất vẫn liên kết với các nhà cung cấp nước ngoài. (Ảnh: BigGo Finance)

C919 sử dụng dòng động cơ thế hệ mới LEAP-1C do CFM International (liên doanh giữa GE Aerospace của Mỹ và Safran của Pháp) sản xuất. (Ảnh: Global Times)

Động cơ này giúp giảm 13 - 15% lượng tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải carbon, đồng thời giảm đáng kể tiếng ồn so với các thế hệ máy bay trước đây. (Ảnh: Air Data News)

Thân và cánh C919 kết hợp giữa hợp kim nhôm - lithium trọng lượng nhẹ, độ bền cao cùng các vật liệu composite ở một số bộ phận cấu trúc, giúp giảm trọng lượng tổng thể của máy bay. (Ảnh: COMAC)

C919 trang bị hệ thống fly-by-wire hiện đại (do Honeywell cung cấp), thay thế các kết nối cơ học truyền thống bằng tín hiệu điện tử, giúp máy bay vận hành chính xác, an toàn. (Ảnh: SCMP)

Không gian khoang hành khách thoáng đãng hơn, hộc để hành lý phía trên được thiết kế rộng hơn giúp dễ dàng xếp đồ. (Ảnh: VCG)

Máy bay trang bị cổng sạc USB/Type-C tại mỗi vị trí ngồi, hệ thống đèn LED âm trần đổi màu theo kịch bản chuyến bay giúp giảm mệt mỏi cho hành khách. (Ảnh: Air Data News)

Những năm qua, COMAC đã có được một lượng đơn đặt hàng đáng kể, chủ yếu từ các hãng hàng không và công ty cho thuê máy bay của Trung Quốc. (Ảnh: COMAC)

Andreas Mischer - nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator (MERICS) - cho biết, COMAC đã bàn giao tổng cộng 32 máy bay C919 tính đến cuối năm 2025, so với khoảng 100 máy bay thân hẹp do Airbus bàn giao cho Trung Quốc chỉ riêng trong năm 2025. Nửa đầu năm nay, COMAC đã bàn giao thêm 8 chiếc C919 nữa. (Ảnh: Getty Images)

Mục tiêu của COMAC là sản xuất 200 máy bay mỗi năm vào 2029. (Ảnh: Chinadaily)