Máy bay nội địa của Trung Quốc lần đầu bay thương mại quốc tế hiện đại cỡ nào?

Được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với Airbus A320neo và Boeing 737 Max, C919 sở hữu nhiều điểm nổi bật về công nghệ, thiết kế và trải nghiệm hành khách.
Theo CNBC, máy bay chở khách C919 do Trung Quốc tự sản xuất đã cất cánh thực hiện chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên vào ngày 12/8, đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm phát triển một lựa chọn thay thế cho Boeing và Airbus.
Theo FlightRadar24, chiếc máy bay thân hẹp do Air China vận hành đã cất cánh từ sân bay quốc tế Bắc Kinh hướng đến Ulaanbaatar (Mông Cổ) và hạ cánh khoảng 2 giờ sau đó. Đây là lần đầu tiên loại máy bay thân hẹp này hoạt động ngoài lãnh thổ Trung Quốc.
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Bình luận