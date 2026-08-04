Khám phá triết lý thiết kế 'Hình học Cảm xúc' đằng sau Samsung Galaxy Z mới

(VTC News) -

Samsung Electronics đã chính thức trình làng thế hệ thiết bị mới bao gồm Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8, Galaxy Watch Ultra2 và Galaxy Watch9. Từ điện thoại thông minh màn hình gập đến đồng hồ thông minh, các thiết bị này sở hữu nhiều kiểu dáng khác nhau nhưng đều hội tụ ở một triết lý thiết kế cốt lõi: tối ưu hóa sự thoải mái cho người dùng.

Theo chia sẻ từ ông Hubert Lee, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Trưởng nhóm Thiết kế mảng Trải nghiệm Di động (MX) tại Samsung Electronics, định hướng này đã đóng vai trò kim chỉ nam trong việc sáng tạo toàn bộ dòng sản phẩm mới.

Hubert Lee, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Trưởng nhóm Thiết kế mảng Trải nghiệm Di động (MX) tại Samsung Electronics. (Ảnh: Samsung)

Triết lý “Hình học Cảm xúc” và sự thoải mái trong trải nghiệm

Trong bối cảnh hiệu năng của các thiết bị di động ngày càng phát triển mạnh mẽ, mục tiêu của Samsung là tiến thêm một bước để mang lại trải nghiệm tự nhiên và tối ưu nhất. Độ mỏng cùng trọng lượng nhẹ là hai yếu tố then chốt, quyết định trực tiếp đến cơ chế mở máy, cảm giác cầm nắm và khả năng tích hợp linh hoạt của thiết bị vào đời sống hằng ngày.

Về mặt thẩm mỹ, đội ngũ thiết kế đã áp dụng định hướng “Hình học Cảm xúc”. Phương pháp này kết hợp các đường nét tối giản với nét tinh tế mang tính nhân bản, tạo nên một tổng thể cân bằng giữa công năng mạnh mẽ và giá trị cảm xúc đối với người sử dụng.

Bản phác thảo sản phẩm và chi tiết thiết kế Galaxy Z - hé lộ quá trình sáng tạo phía sau dòng máy gập mới. (Ảnh: Samsung)

Mở rộng danh mục sản phẩm Galaxy Z

Sau bảy thế hệ phát triển công nghệ màn hình gập, Samsung nhận thấy nhu cầu của người dùng ngày càng đa dạng. Không có một thiết bị đơn lẻ nào có thể đáp ứng trọn vẹn mọi kỳ vọng. Một bộ phận người dùng ưu tiên hiệu suất làm việc và khả năng xử lý đa nhiệm, trong khi những người khác đặt tính gọn nhẹ lên hàng đầu.

Đó là lý do Samsung quyết định mở rộng dòng Galaxy Z, phân hóa rõ rệt các dòng máy để phục vụ chính xác từng nhóm nhu cầu riêng biệt.

Galaxy Z Fold8 Ultra: Chuẩn mực thiết kế siêu mỏng

Galaxy Z Fold8 Ultra ghi dấu ấn là mẫu smartphone gập mỏng nhất từ trước đến nay của hãng. Thiết bị áp dụng khái niệm thiết kế “Mỏng Cảm xúc” - không chỉ giảm thiểu thông số độ dày về mặt kỹ thuật mà còn tối ưu hóa trải nghiệm thị giác và cảm giác sử dụng thực tế.

Khung máy được tạo độ dốc nhẹ giúp thao tác mở màn hình diễn ra tự nhiên hơn. Các cạnh viền phẳng được thu gọn, kết hợp với phần thân bo cong mềm mại nhằm mang lại cảm giác cầm nắm êm ái, giảm mỏi khi sử dụng lâu.

Bộ sưu tập Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 và Flip8 với bảng màu, chất liệu và cấu trúc linh kiện - phản ánh triết lý “Hình học Cảm xúc” trong thiết kế. (Ảnh: Samsung)

Galaxy Z Fold8: Cảm hứng công thái học từ cuốn hộ chiếu

Ý tưởng thiết kế của Galaxy Z Fold8 xuất phát từ cuốn hộ chiếu truyền thống - một vật dụng được tối ưu hóa để dễ dàng cầm bằng một tay, mang theo linh hoạt và tra cứu thông tin nhanh chóng.

Khi gập lại, Z Fold8 sở hữu tỷ lệ màn hình 16:10, phù hợp cho việc thao tác đơn tay. Khi mở ra, máy chuyển sang màn hình tỷ lệ 4:3 với sự cân đối chuẩn mực, mang đến không gian hiển thị rộng rãi và trực quan.

Những bảng màu thiết kế trong Galaxy Z Fold8. (Ảnh: Samsung)

Bộ sưu tập màu sắc mang tính cá nhân hóa

Bảng màu của dòng Galaxy Z mới được xây dựng dựa trên phong cách sống của từng nhóm khách hàng mục tiêu:

Tím Bóng (Violet Shadow): Tăng vẻ sang trọng và tinh tế cho Galaxy Z Fold8 Ultra.

Oải Hương (Lavender): Mang đến nét tươi mới, thanh lịch cho Galaxy Z Fold8.

Hồng (Pink): Bổ sung năng lượng sống động cho Galaxy Z Flip8.

Cream & Than Chì (Graphite): Các gam màu trung tính mang tính linh hoạt và không lỗi thời.

Tinh chỉnh chi tiết trên Galaxy Watch Ultra2 và Galaxy Watch9

Khác với smartphone held-in-hand (cầm trên tay), đồng hồ thông minh đạt giá trị sử dụng cao nhất khi mang lại sự dễ chịu tuyệt đối lúc đeo liên tục. Vì vậy, cách tiếp cận đối với dòng Galaxy Watch mới tập trung vào việc tinh chỉnh chi tiết thay vì thay đổi toàn bộ kết cấu nền tảng.

Galaxy Watch với ngôn ngữ thiết kế hình đệm. (Ảnh: Samsung)

Điểm nhận diện đặc trưng của dòng Galaxy Watch là ngôn ngữ thiết kế hình đệm (cushion shape), tạo nên sự cân bằng giữa nét cứng cáp và độ mềm mại. Trên Galaxy Watch Ultra2, các bộ phận gồm màn hình, viền bezel và phần thân hình đệm được hợp nhất thành một khối liền mạch, giúp tổng thể thiết bị trở nên gọn gàng và cao cấp hơn. Ngoài ra, khoảng cách và bề mặt tiếp xúc của các nút bấm vật lý cũng được cải tiến, cho phép người dùng thao tác chính xác bằng cảm giác xúc giác mà không cần nhìn vào màn hình.