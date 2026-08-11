Tin công nghệ 11/8: Samsung sẽ sản xuất thêm một triệu chiếc Galaxy Z Fold8

(VTC News) -

Samsung sẽ sản xuất thêm một triệu chiếc Galaxy Z Fold8

Đây là bước đi cho thấy hãng kỳ vọng lớn vào thế hệ mới, đặc biệt khi thị trường thiết bị gập đang phát triển nhanh chóng.

Bộ ba Galaxy Z Fold8 và Flip8 - thế hệ điện thoại gập mới của Samsung. (Ảnh: Samsung)

Việc mở rộng sản lượng không chỉ giúp Samsung củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc điện thoại gập, mà còn tạo áp lực cạnh tranh với các đối thủ như Huawei và Oppo. Với thiết kế cải tiến và hiệu năng mạnh mẽ, Galaxy Z Fold8 được kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều người dùng cao cấp.

Nếu thành công, Samsung có thể mở rộng thị phần toàn cầu và thúc đẩy xu hướng điện thoại gập trở thành dòng sản phẩm phổ biến hơn. Đây cũng là tín hiệu cho thấy công nghệ màn hình gập đã bước sang giai đoạn trưởng thành, sẵn sàng trở thành lựa chọn chính của người dùng.

Chi phí sản xuất iPhone 18 Pro của Apple cao hơn 38%

Theo phân tích của TrendForce, chi phí sản xuất iPhone 18 Pro bản 256GB cao hơn khoảng 38% so với iPhone 17 Pro. Nguyên nhân chính là giá bộ nhớ tăng gấp 5-7 lần kể từ đầu năm 2025, khiến bộ nhớ chiếm tới 34% chi phí linh kiện trong quý 3/2026 và dự kiến vượt 40% vào nửa đầu 2027.

Chi phí bộ nhớ iPhone tăng mạnh trong các năm qua. (Ảnh: Trendforce)

Apple có thể áp dụng chiến lược giảm biên lợi nhuận để giữ giá ở mức chấp nhận được, giống như cách hãng đã làm với MacBook. Tuy nhiên, việc tăng giá bán lẻ iPhone gần như chắc chắn xảy ra. Ngoài ra, Apple có thể tăng giá các mẫu iPhone cũ cùng lúc ra mắt dòng mới để phân bổ chi phí.

Apple dự kiến công bố iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và mẫu iPhone gập đầu tiên “Ultra” vào tháng tới. Trong khi đó, các hãng Android giá rẻ và tầm trung có thể phải tăng giá mạnh hơn hoặc thậm chí loại bỏ một số dòng sản phẩm vì áp lực chi phí bộ nhớ.

Minimal Phone 2: Thiết kế mới và hỗ trợ 5G

Minimal Phone 2 ra mắt với màn hình OLED thay thế E Ink, mang lại trải nghiệm hiển thị sắc nét hơn. Máy sở hữu khung nhôm chắc chắn, nhỏ gọn hơn thế hệ trước và vẫn giữ bàn phím QWERTY vật lý nhưng được cải tiến để gõ thoải mái hơn.

Minimal Phone 2 - màn hình OLED và bàn phím QWERTY cải tiến. (Ảnh: Minimal)

Thiết bị hỗ trợ 5G nhờ vi xử lý mới, cùng tốc độ sạc nhanh hơn và màn hình 90Hz. Camera trước được đặt phía trên màn hình, trong khi camera sau vẫn đơn nhưng có khả năng nâng cấp. Máy cũng có jack tai nghe ở cạnh trên và các nút điều chỉnh bố trí hợp lý hơn.

Minimal Phone 2 tiếp tục hướng đến trải nghiệm “tối giản” nhưng nay cho phép người dùng xem video, chơi game và kết nối mạng tốc độ cao. Đây là bước tiến giúp dòng máy này cạnh tranh với các sản phẩm bàn phím QWERTY khác trên thị trường.