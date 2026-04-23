Vincom Retail đặt mục tiêu là nhà phát triển và quản lý BĐS bán lẻ top châu Á

Ngày 23/4, Công ty Cổ phần Vincom Retail (Mã CK: VRE) tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt gần 2.300 tỷ đồng. Trong bối cảnh thị trường bán lẻ đang bước vào chu kỳ chuyển dịch mạnh mẽ, Vincom Retail đặt ra mục tiêu chiến lược trở thành nhà phát triển và quản lý bất động sản bán lẻ hàng đầu châu Á.

Theo đó, công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng lợi nhuận lũy kế năm 2025, dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu), tổng giá trị chi trả gần 2.300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2026.

Trong năm 2026, Vincom Retail đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 10.132 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5.375 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 15% so với các chỉ tiêu tương ứng trong năm 2025 sau khi đã loại các khoản thu nhập không thường xuyên. Vincom Retail hướng tới mục tiêu trở thành nhà phát triển và quản lý bất động sản bán lẻ hàng đầu châu Á, dẫn dắt xu hướng tiêu dùng và trải nghiệm trên thị trường bán lẻ, sở hữu danh mục tài sản đa dạng, tìm kiếm cơ hội mở rộng ở các thị trường quốc tế và mở rộng hệ sinh thái đối tác toàn cầu.

Để đạt được mục tiêu này, Vincom Retail tập trung triển khai 5 định hướng chiến lược trọng tâm. Thứ nhất, phát triển và quản lý các trung tâm thương mại theo tiêu chuẩn hàng đầu thế giới, dẫn dắt xu hướng từ mô hình sản phẩm, đến trải nghiệm khách hàng và chất lượng vận hành chuẩn quốc tế.

Thứ hai, phát triển và vận hành các khu phố thương mại sầm uất, trở thành điểm đến mua sắm và du lịch hấp dẫn (retail-tainment destination), với mỗi khu phố thương mại là một bộ sưu tập không gian trải nghiệm đặc sắc của Việt Nam và thế giới qua 5 trụ cột: Chơi/Khám phá – Xem – Mua sắm – Ăn uống – Thư giãn, chăm sóc sức khỏe.

Thứ ba, Vincom Retail tiên phong đưa các mô hình bán lẻ mới về Việt Nam, đồng thời đồng hành hỗ trợ và trở thành bệ phóng cho các thương hiệu, chuỗi thương hiệu Việt.

Thứ tư, tối ưu khai thác danh mục trung tâm thương mại và khu phố thương mại; nâng cao hiệu quả khai thác mặt bằng, phát huy lợi thế lưu lượng khách, tích hợp mô hình O2O, hướng tới trở thành điểm giao nhận lớn tại mỗi địa phương, qua đó gia tăng giá trị tài sản và bảo đảm tăng trưởng bền vững.

Thứ năm, Vincom Retail từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế theo hệ sinh thái Vingroup hoặc chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư và phát triển tại nước ngoài.

Song hành cùng việc nâng cao hiệu quả kinh doanh, củng cố vững chắc nội lực, Vincom Retail cũng chủ động xây dựng chiến lược nâng cao chất lượng quản trị tiệm cận các thông lệ quốc tế thông qua áp dụng Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN (ACGS) vào đánh giá hệ thống quản trị và đề xuất kế hoạch hành động. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp thu hút nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là các quỹ đầu tư dài hạn, đồng thời tối ưu hóa cấu trúc vốn trong giai đoạn phát triển mới.

Với nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, thị trường bán lẻ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và lưu lượng khách đến các trung tâm thương mại Vincom tăng trưởng hai chữ số trong quý I/2026, Vincom Retail tin tưởng sẽ hiện thực hóa thành công các kế hoạch kinh doanh năm 2026, xây dựng các trung tâm thương mại và khu phố thương mại của Vincom Retail trở thành các trung tâm trải nghiệm hàng đầu khu vực, đồng hành cùng sự phát triển của thị trường tiêu dùng Việt Nam trong kỷ nguyên mới.