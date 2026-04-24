Việt Nam có thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương từ ngày 30/4

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, sáng 24/4, với đại đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai.

Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua nêu rõ, thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Thành phố Đồng Nai giáp TP.HCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/4/2026.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp sáng 24/4.

Quốc hội giao Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai (HĐND, UBND TP Đồng Nai kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành) và các cơ quan, tổ chức hữu quan sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương theo quy định; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Đồng Nai kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Quốc hội quyết nghị, văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, cấp trước khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền.

Cũng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ, chính sách đối với thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Đồng Nai cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tại báo cáo tiếp thu, giải trình được gửi đến các đại biểu Quốc hội, Chính phủ cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất phương án với lộ trình cụ thể để xử lý hiệu quả các trụ sở, tài sản công và kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền đô thị (như thành lập Ban Đô thị tại HĐND thành phố).

Việc này, theo Chính phủ, phù hợp với mô hình chính quyền đô thị gắn với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân địa phương.

Về nâng cao chất lượng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nguồn nhân lực khi thành lập thành phố, Chính phủ sẽ chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, bổ sung rõ tại kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nội dung về tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng và triển khai các cơ chế, chính sách về thu hút, trọng dụng nhân tài hiện hành nhằm cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại các đơn vị hành chính đô thị cấp xã mới hình thành.

Với ý kiến về phát triển cân bằng giữa các khu vực vùng Đồng Nai và Bình Phước (cũ), Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, trong quá trình xây dựng đề án, Chính phủ đã chỉ đạo địa phương xác định đây là một trong những yêu cầu xuyên suốt nhằm bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững trong không gian đô thị và kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Nai sau khi thành lập.

Theo đó, việc tổ chức không gian phát triển được xác định theo hướng phát huy các mặt lợi thế, bổ trợ lẫn nhau giữa khu vực Đồng Nai hiện nay tiếp tục giữ vai trò là vùng động lực về công nghiệp, dịch vụ, logistics và đổi mới sáng tạo.

Còn khu vực Bình Phước (cũ) được định hướng phát triển theo hướng sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến gắn với tài nguyên bản địa, du lịch sinh thái và kinh tế cửa khẩu, trên cơ sở bảo tồn, giữ gìn hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học và môi trường tự nhiên.

Quan điểm xuyên suốt là không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; khu vực sinh thái giữ vai trò cân bằng môi trường toàn vùng, đồng thời là không gian phát triển các mô hình kinh tế xanh, tạo lợi thế khác biệt và bền vững lâu dài cho toàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn Đồng Nai cụ thể hóa định hướng phát triển theo mô hình đa cực, phân vùng chức năng rõ ràng, trong đó hình thành các hành lang sinh thái, vành đai xanh, khu bảo tồn thiên nhiên.

Đồng thời, ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt các khu vực có độ che phủ rừng cao, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đồng thời phát triển các mô hình kinh tế dưới tán rừng, du lịch sinh thái và dịch vụ môi trường rừng.

"Đối với khu vực Bình Phước (cũ), việc phát triển đô thị được định hướng theo mô hình đô thị sinh thái, mật độ hợp lý, hài hòa với tự nhiên, chú trọng không gian xanh và hệ sinh thái bản địa", theo báo cáo của Chính phủ