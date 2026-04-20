Quốc hội họp đợt 2, xem xét thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Ngày 20-23/4 (dự phòng ngày 24 và 25/4), Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ họp đợt 2 để cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng và biểu quyết thông qua các luật được đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại tổ, hội trường trong tuần làm việc đầu tiên.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo chương trình dự kiến, Quốc hội cho ý kiến về các dự thảo: Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam; Nghị quyết về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Nghị quyết về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương; Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Quốc hội cũng cho ý kiến đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030…

Ngày 23/4, Quốc hội biểu quyết thông qua các luật gồm: Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Cùng đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết gồm: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2024; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-22030, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027; Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027.

Dự kiến, từ 15h45 ngày 23/4, Quốc hội khóa XVI họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất.