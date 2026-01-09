Những điều nên làm khi nhận phòng khách sạn để đảm bảo an toàn

(VTC News) -

Khách sạn và nhà nghỉ là những nơi quen thuộc với mọi người. Chúng ta thường chọn ở đó khi đi du lịch hoặc công tác. Tuy nhiên, trong khi tận hưởng môi trường thoải mái và các dịch vụ do khách sạn cung cấp, chúng ta lại quên đi một số chi tiết nhỏ có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ và sự an toàn của chính mình.

Dưới đây là một số lời khuyên về việc đảm bảo an toàn và vệ sinh khi nhận phòng khách sạn.

Kiểm tra phòng có bị gắn camera theo dõi

Hiện nay, có không ít trường hợp bị phát tán những hình ảnh riêng tư vì phòng khách sạn bị gắn lén camera theo dõi. Để tránh điều này, bạn nên kiểm tra phòng xem có camera giấu kín hay không ngay khi nhận phòng. Đầu tiên, hãy rút phích cắm TV.

TV có góc nhìn tốt, kích thước lớn và luôn được bật nguồn, nên rất dễ bị giấu camera quay lén. Rút phích cắm TV sẽ ngắt nguồn điện, ngăn chặn bất kỳ camera giấu kín nào hoạt động.

Nên rút phích cắm TV khi nghỉ trong khách sạn.

Sau khi rút dây nguồn TV, hãy kiểm tra các khu vực khác trong phòng. Cách làm này rất đơn giản, ngay cả khi bạn không có dụng cụ chuyên nghiệp. Đầu tiên, hãy kéo rèm cửa để tạo môi trường tối, sau đó dùng đèn pin của điện thoại chiếu xung quanh.

Mặc dù các camera hiện đại thường rất nhỏ, nhưng ống kính của chúng vẫn cong. Khi ánh sáng chiếu vào ống kính, bề mặt cong sẽ phản chiếu ánh sáng, cho phép bạn xác định vị trí camera. Sau khi kiểm tra phòng ngủ, hãy nhớ kiểm tra phòng tắm theo cách tương tự để tránh bị xâm phạm quyền riêng tư.

Chú ý vấn đề vệ sinh của một số vật dụng

Các phòng khách sạn thường cung cấp một loạt các vật dụng thiết yếu hàng ngày, chẳng hạn như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, lược, dép đi trong nhà, khăn tắm và cốc đựng nước đánh răng.

Nếu đây là những vật dụng dùng một lần được đóng gói cẩn thận, chúng ta có thể sử dụng mà không cần lo lắng nhiều. Tuy nhiên, chúng ta cần thận trọng với những vật dụng không dùng một lần.

Ví dụ như cốc đựng nước đánh răng. Nó chỉ đơn giản là để đựng nước khi bạn vệ sinh răng miệng, nhưng với rất nhiều người ra vào khách sạn, rất có thể nó đã được nhiều người sử dụng. Mặc dù nhân viên khách sạn sẽ lau chùi, nhưng họ thường không khử trùng. Việc tiếp tục sử dụng một chiếc cốc như vậy có thể khiến bạn gặp nhiều rủi ro về sức khoẻ.

Bạn nên thận trọng với những chiếc cốc dùng để đánh răng trong phòng tắm khách sạn.

Một vấn đề khác là khăn trong phòng tắm. Sau khi khách trả phòng, nhân viên sẽ giặt và khử trùng khăn, nhưng chúng ta không bao giờ biết người ở trước đã dùng chúng để làm gì – liệu họ có dùng để lau giày, bồn cầu, hay sàn nhà hay không. Do đó, chúng ta nên cẩn thận khi sử dụng đồ dùng này. Tốt nhất là nên mang theo đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng một lần của riêng mình khi ra ngoài để đảm bảo vệ sinh.

Ngoài những vật dụng trên, chúng ta cũng nên cẩn thận khi sử dụng ấm đun nước của khách sạn. Đã có báo cáo về việc khách sử dụng ấm đun nước để luộc đồ lót, tất và thậm chí cả những thứ mất vệ sinh hơn. Vì vậy, nên cẩn thận khi dùng ấm đun nước của khách sạn để đun nước uống.

Nên hạn chế dùng ấm nước đun sôi ở khách sạn.

Đặt một chiếc cốc lên tay nắm cửa

Khi đi du lịch, an toàn là điều tối quan trọng, đặc biệt là đối với những người đi một mình. Vào ban đêm, hãy đặt một chiếc cốc lên tay nắm cửa phòng khách sạn. Nếu kẻ đột nhập cố gắng vào nhà khi bạn đang ngủ, chiếc cốc sẽ rơi xuống và gây ra tiếng động, đánh thức bạn dậy.

Ngoài ra, hãy nhớ khóa cửa sổ trước khi đi ngủ và luôn mang theo đồ vật có giá trị bên mình để đảm bảo an toàn cho bản thân và tài sản của bạn.