Ukraine, Nga cáo buộc lẫn nhau gây thương vong, cảng Odesa bị hư hại

(VTC News) -

Tại thành phố Kharkov, miền đông Ukraine, một tòa nhà chung cư nhiều bị trúng đòn tấn công, khiến 3 người thiệt mạng và 37 người bị thương. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Belgorod Nga cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine khiến 5 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Ông Zelenskiy cho biết cảng biển Odesa bị hư hại trong một cuộc tấn công. Chính quyền địa phương nói hàng chục UAV và tên lửa đánh trúng thành phố cảng miền nam, khiến khoảng 12 người bị thương. Cảng Odesa là tuyến huyết mạch phục vụ hoạt động xuất khẩu nông sản quy mô lớn của Ukraine.

Sau vụ tấn công được cho là của Nga ở Odessa. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Zelenskiy, Nga cũng tấn công 9 khu vực khác của Ukraine trong ngày 9/8. Nga đã liên tục tấn công Odesa trong nỗ lực cắt đứt tuyến tiếp cận Biển Đen của Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine cũng gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hậu cần và nguồn thu phục vụ chiến dịch quân sự của Nga. Kiev cho biết ngày 9/8 đã tiến hành thêm 3 cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở dầu và tàu hàng của Nga trên Biển Đen.

Hai bên trong những tháng gần đây mở rộng chiến dịch nhằm vào hệ thống hậu cần của đối phương. Các kho hàng thương mại điện tử ở cả Nga và Ukraine, cùng các trạm xăng của Ukraine, cũng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công.

Tập đoàn dầu khí quốc doanh Ukraine Naftogaz cho biết các cơ sở của họ đã hứng chịu số vụ tấn công tăng mạnh trong 3 ngày qua, trong đó có các cơ sở khai thác dầu bị tấn công trong đêm.

Sau cuộc tấn công được cho là của Ukraine ở Belgorod. (Ảnh: Reuters)

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết Nga đã tấn công các cơ sở điện tại tỉnh Odesa, khiến một lượng lớn người dân thành phố cảng bị mất điện trong đêm. Đến ngày 9/8, điện đã được khôi phục cho khoảng 90.000 khách hàng.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tấn công các cơ sở lưu trữ nhiên liệu “được sử dụng phục vụ” quân đội Ukraine tại các cảng Odesa và Chornomorsk gần đó.

Cùng ngày, tại Vatican, Giáo hoàng Leo tiếp tục kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 4 năm rưỡi tại Ukraine. “Những sự việc bi thảm đang ngày càng gia tăng, kéo theo số lượng nạn nhân dân sự ngày càng lớn, trong đó có cả trẻ em”, Giáo hoàng Leo nói trước khi các tín đồ tập trung tham dự buổi cầu nguyện Angelus Chủ nhật.