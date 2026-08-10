13 người thiệt mạng trong cuộc tập kích UAV Ukraine vào nhà máy lọc dầu Nga

(VTC News) -

Theo RT, số người thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào thành phố Nizhnekamsk, khu vực Tatarstan thuộc Nga tăng lên 13 người. Khoảng 48 người được cho là đã bị thương. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đánh chặn 456 UAV của Ukraine trong đêm, trong đó có các UAV hoạt động trên khu vực Tatarstan.

Khói bốc lên từ một nhà máy lọc dầu tại Nizhnekamsk, thuộc Cộng hòa Tatarstan, Nga sau vụ việc mà giới chức cho là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.(Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết họ tấn công nhà máy lọc dầu TANECO của Tatneft tại khu vực Tatarstan, cách Moskva khoảng 800 km về phía đông, 1 đám cháy đã được ghi nhận tại cơ sở này. Nhà máy lọc dầu TANECO từng bị Ukraine tấn công hồi đầu tháng 6. Nhà máy này xử lý 17 triệu tấn dầu thô trong năm 2024, sản xuất 2,7 triệu tấn xăng và 8,5 triệu tấn dầu diesel.

Tháng trước, Kiev tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và những cơ sở hạ tầng quan trọng khác của Nga, trong khuôn khổ chiến dịch mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi là chiến dịch “gây sức ép” kéo dài 40 ngày, nhằm buộc Moskva chấp nhận các điều kiện của Ukraine về một lệnh ngừng bắn.

Nga đã đáp trả bằng cách tăng cường các cuộc tấn công của mình, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải biển của Ukraine qua Biển Đen cũng như nguồn cung nhiên liệu tại một số khu vực mà Moskva cho rằng có vai trò quan trọng đối với hoạt động hậu cần quân sự của Kiev.

Hôm Chủ nhật, hai bên đều cáo buộc nhau tiến hành các cuộc tấn công gây thương vong. 3 người thiệt mạng và 37 người bị thương trong một cuộc tấn công của Nga nhằm vào thành phố Kharkov ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Belgorod của Nga cho biết 5 người thiệt mạng và 25 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

Ukraine và Nga nhiều lần tuyên bố rằng họ không nhắm mục tiêu vào dân thường.