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Xuất bản ngày 10/08/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 10/08/2026 07:00 AM

Ô tô Đức chật vật tại Trung Quốc: Từ 'gà đẻ trứng vàng' đến bài toán sống còn

(VTC News) -

Thị trường Trung Quốc từng là “gà đẻ trứng vàng” của các hãng xe Đức, nhưng nay đang trở thành gánh nặng khi doanh số và lợi nhuận liên tục suy giảm.

VTC News
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