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Vì sao Lưu Bị trọng dụng Hoàng Trung, dè chừng Mã Siêu dù đều là hàng tướng? Lưu Bị tin tưởng đặt Hoàng Trung ở vị trí tiên phong chủ lực nhưng với Mã Siêu lại luôn dè chừng, chỉ tận dụng danh tiếng chứ không giao quyền điều động đại quân.

Ô tô Đức chật vật tại Trung Quốc: Từ 'gà đẻ trứng vàng' đến bài toán sống còn Thị trường Trung Quốc từng là “gà đẻ trứng vàng” của các hãng xe Đức, nhưng nay đang trở thành gánh nặng khi doanh số và lợi nhuận liên tục suy giảm.

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 10/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ? Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại PNJ cùng nhiều thương hiệu khác trong nước hôm nay 10/8/2026.

Nhà nước mua lại dự án thương mại: Đất không bị lãng phí, quỹ nhà được mở rộng Theo chuyên gia, nếu Nhà nước mua lại các dự án nhà ở thương mại không còn khả năng triển khai sẽ giúp hạn chế sự lãng phí tài nguyên đất và tăng nguồn cung nhà ở.

Tin xe 10/8: Ford Explorer 2027 nâng cấp thiết kế Ford đã công bố đầy đủ thông tin về Ford Explorer 2027 tại Trung Quốc, với những thay đổi đáng chú ý ở cả thiết kế, nội thất và trang bị.

Trường Đại học Thủy lợi công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026, thấp nhất 19 Điểm chuẩn trường Đại học Thủy lợi năm nay dao động từ 19 - 26,64 điểm ở phương thức xét kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 Học viện Tài chính vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2026.

Vì sao lạc đà có thể đi hàng nghìn km trên sa mạc khô nóng? Ngoài chiếc bướu, lạc đà còn có những giải pháp thích nghi sinh học độc đáo khác để sống sót và vận chuyển hàng hóa di chuyển hàng nghìn cây số trên sa mạc khô nóng.

Vì sao suốt nửa thế kỷ Mỹ gần như không bán tàu ngầm? Cường quốc xuất khẩu vũ khí số một lại đứng ngoài thị trường tàu ngầm, nơi công nghệ và bí mật quân sự được bảo vệ đặc biệt nghiêm ngặt.

5 bom tấn doanh thu vượt tỷ USD, thống trị phòng vé toàn cầu năm 2026 Spider-Man, Toy Story, Mario, Michael và The Odyssey lần lượt cán mốc tỷ USD, tạo nên cuộc đua phòng vé sôi động của Hollywood năm 2026.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu thường xuyên bỏ bữa sáng? Điều gì xảy ra với cơ thể nếu thường xuyên bỏ bữa sáng là câu hỏi được nhiều người thắc mắc, hãy cùng tìm câu trả lời ngày dưới đây.

Giá xăng dầu hôm nay 10/8: Tiếp đà tăng nhẹ Lúc 6h ngày 10/8, giá dầu WTI đứng ở mức 78,85 USD/thùng, tăng 0,63 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 84,43 USD/thùng, tăng 0,88 USD/thùng.

Giá vàng hôm nay 10/8: Vững vàng trên mốc 4.300 USD/ounce Sáng 10/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.340 USD/ounce, giảm 1 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Chuyên gia Indonesia chỉ trích sao nhập tịch Ivar Jenner Chuyên gia bóng đá Indonesia, Bung Towel, đã chỉ trích gay gắt tiền vệ Ivar Jenner của ĐT Indonesia sau trận đấu với Singapore tại ASEAN Cup 2026.