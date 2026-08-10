Ô tô Đức chật vật tại Trung Quốc: Từ 'gà đẻ trứng vàng' đến bài toán sống còn

Lưu Bị tin tưởng đặt Hoàng Trung ở vị trí tiên phong chủ lực nhưng với Mã Siêu lại luôn dè chừng, chỉ tận dụng danh tiếng chứ không giao quyền điều động đại quân.
Thị trường Trung Quốc từng là “gà đẻ trứng vàng” của các hãng xe Đức, nhưng nay đang trở thành gánh nặng khi doanh số và lợi nhuận liên tục suy giảm.
Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại PNJ cùng nhiều thương hiệu khác trong nước hôm nay 10/8/2026.
Theo chuyên gia, nếu Nhà nước mua lại các dự án nhà ở thương mại không còn khả năng triển khai sẽ giúp hạn chế sự lãng phí tài nguyên đất và tăng nguồn cung nhà ở.
Ford đã công bố đầy đủ thông tin về Ford Explorer 2027 tại Trung Quốc, với những thay đổi đáng chú ý ở cả thiết kế, nội thất và trang bị.
Điểm chuẩn trường Đại học Thủy lợi năm nay dao động từ 19 - 26,64 điểm ở phương thức xét kỳ thi tốt nghiệp THPT.
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Lúc 6h ngày 10/8, giá dầu WTI đứng ở mức 78,85 USD/thùng, tăng 0,63 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 84,43 USD/thùng, tăng 0,88 USD/thùng.
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