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Xuất bản ngày 17/07/2026 09:03 AM
Xuất bản ngày 17/07/2026 09:03 AM

Các siêu cường đột phá công nghệ trong cuộc đua robot hình người

(VTC News) -

Cuộc đua robot hình người giữa các siêu cường sang bước ngoặt mới, Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc theo đuổi những chiến lược khác nhau để phát triển robot tích hợp AI.

VTC News
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