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Các siêu cường đột phá công nghệ trong cuộc đua robot hình người Cuộc đua robot hình người giữa các siêu cường sang bước ngoặt mới, Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc theo đuổi những chiến lược khác nhau để phát triển robot tích hợp AI.

Nhiều quốc gia tiếp tục mở rộng hạ tầng sạc để thúc đẩy phổ cập xe điện Để đáp ứng nhu cầu xe điện ngày càng lớn, nhiều nước đang tăng tốc đầu tư hạ tầng sạc, xem đây là nền tảng cốt lõi thúc đẩy điện hóa giao thông.

Vì sao gọi là bánh tro? Với tên gọi mộc mạc, không chỉ là thức quà truyền thống mà còn thể hiện trí tuệ ẩm thực tuyệt vời của người Việt.

Đông trùng hạ thảo có tác dụng gì, ai nên sử dụng? Đông trùng hạ thảo được cho là giúp bồi bổ cơ thể, tăng sức đề kháng, nhưng không phải ai cũng nên dùng, chuyên gia chỉ rõ công dụng và những nhóm phù hợp.

'Lửa trắng' tập 10: Mai hiến kế cho Lão Công, ban chuyên án nghi có nội gián Trong tập 10 "Lửa trắng", đường dây ma túy của Lão Công thay đổi phương thức vận chuyển theo kế của Mai, trong khi ban chuyên án nghi vấn có nội gián.

Tham vọng kiến tạo 'Thung lũng Silicon' trong lòng đại học Việt Từ giảng đường đến startup, Đại học Bách khoa Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa tham vọng xây dựng “thung lũng công nghệ” thu nhỏ.

Công nghệ 17/7: SpaceX hủy phóng Starship V3 Một số động cơ không khởi động đã khiến tên lửa khổng lồ Starship V3 của SpaceX phải hủy phóng vào phút chót nhằm bảo đảm an toàn.

Thông tin mới nhất về sức khỏe các nạn nhân vụ xe khách lao khỏi cao tốc Hai nạn nhân trong vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu, trong đó một người 18 tuổi bị đa chấn thương nặng.

Tái định cư tại chỗ - cách TP.HCM gỡ loạt dự án 'đóng băng' giữa lòng đô thị Loạt dự án nhiều năm đóng băng ở TP.HCM từ xây mới chung cư cũ, cải tạo kênh rạch, chỉnh trang đô thị đang gỡ vướng, đẩy nhanh đầu tư từ câu chuyện tái định cư.

Khói cháy rừng phủ kín sân chung kết World Cup 2026, FIFA đối mặt nỗi lo lớn Khói từ cháy rừng Canada bao trùm sân MetLife, khiến chất lượng không khí đạt mức nguy hiểm cho sức khoẻ và làm dấy lên lo ngại trước chung kết World Cup 2026.

Robot và AI trở thành tâm điểm tại VCCA 2026 Hội nghị VCCA 2026 quy tụ hơn 150 công trình nghiên cứu cùng nhiều doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước về robot, AI và tự động hóa thông minh.

Nhật Bản khuyến khích 'dân văn phòng' mặc quần đùi đi làm để tiết kiệm điện Thành phố Tokyo của Nhật Bản khuyến khích người lao động mặc quần đùi đến công sở nhằm giảm phụ thuộc điều hòa và tiết kiệm điện trong mùa hè.

Vì sao cùng một loại nông sản nhưng giá bán chênh nhau cả chục lần? Cùng một loại nông sản nhưng giá bán có thể chênh nhau cả chục lần, đằng sau mức giá cao là câu chuyện về chất lượng, quy trình và thương hiệu.