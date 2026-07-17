Trực tiếp kết quả XSMT hôm nay thứ 6 ngày 17/7/2026

Xem ngay xổ số miền Trung hôm nay ngày 17/7/2026 được quay vào lúc 17h15. Kết quả XSMT trực tiếp với các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Xem lại KQXS miền Trung các kỳ trước

- Kết quả XSMT ngày 16/7/2026

XS miền Trung ngày 16/7/2026 vào thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 16/7/2026.

- XSMT ngày 15/7/2026

Kết quả xổ số miền Trung ngày 15/7/2026 vào thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 15/7/2026.

- Kết quả xổ số miền Trung ngày 14/7/2026

Kết quả XS MT ngày 14/7/2026 vào thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 14/7/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung

- Thứ Hai: XSMT mở thưởng tại Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Quay số tại Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Mở thưởng ở Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Các đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) cùng quay số.

- Thứ Sáu: Mở thưởng tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Quay số ở Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT mở thưởng tại Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời gian trả thưởng

Sau khi xác minh hồ sơ và vé trúng hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ hoàn tất việc chi trả giải thưởng trong tối đa 05 ngày làm việc theo quy định.

Nếu vé trúng có tranh chấp hoặc khiếu nại, việc thanh toán sẽ tạm dừng và chỉ được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra kết luận chính thức.

Điều kiện vé lĩnh thưởng

Để đủ điều kiện lĩnh thưởng, vé số phải do Công ty XSKT phát hành, có dãy số trùng với một trong các hạng giải của kỳ mở thưởng tương ứng. Tờ vé cũng phải còn nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa hoặc chỉnh sửa và được mang đi nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

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