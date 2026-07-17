Lũ quét ở Lai Châu khiến 1 người chết, 6 người nghi mất tích

(VTC News) -

Video: Khoảnh khắc giải cứu 3 người mắc kẹt giữa dòng lũ dữ

Theo báo cáo của Công an xã Mường Than (tỉnh Lai Châu), từ sáng 16/7 đến 15h ngày 17/7, trên địa bàn xã Mường Than xảy ra mưa to liên tục gây ra lũ ống, lũ quét tại các bản Chít, Che Bó, Nậm Sáng, Sắp Ngụa, Ngà Phát. Thiên tai gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của Nhân dân và giao thông trên địa bàn xã.

Đến nay, lực lượng chức năng phát hiện 1 thi thể nam giới (khoảng 35-40 tuổi, chưa xác định được danh tính) nổi trên lòng hồ thủy điện Mường Mít thuộc địa phận bản Mường Mít, xã Mường Than. Công an xã đang xác minh nhân thân của nạn nhân để phục vụ công tác điều tra và bàn giao cho gia đình.

Bên cạnh đó, địa phương ghi nhận 6 người nghi mất tích gồm: Lò Văn Chương (SN 1995), Phạm Thị Liên (SN 1994), Phạm Bảo Châm (SN 2015), Phạm Xuân Trường (SN 2018), Lường Thị Xương (SN 1981) và Đỗ Thị Hoa (SN 1972), đều trú tại bản Chít, xã Mường Than.

Lực lượng công an và quân sự đang tập trung nhân lực, phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lai Châu hỗ trợ người dân mắc kẹt, rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Để ứng phó với thiên tai, Công an xã Mường Than huy động 24 cán bộ, chiến sĩ, 70 thành viên lực lượng an ninh trật tự cơ sở, 50 cán bộ công chức xã, 50 cán bộ quân sự và dân quân tự vệ cùng 2 xe ô tô chuyên dụng tham gia cứu hộ.

Công an tỉnh Lai Châu cũng tăng cường 90 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ cùng 3 ô tô và nhiều trang thiết bị phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Chính quyền địa phương tiếp tục rà soát các trường hợp nghi mất tích, thống kê thiệt hại và khuyến cáo người dân không vớt củi, bắt cá, hái măng hoặc đi qua các khu vực suối khi mưa lũ còn diễn biến phức tạp.